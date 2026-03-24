Lélegzetelállító, amit Ördög Nóra lánya művelt – a teremben megfagyott a levegő

Budapesten, a Fővárosi Nagycirkuszban lépett fel a napokban Ördög Nóra és Nánási Pál lánya, Mici, aki egyéni légtornászszámával aratott sikert a közönség előtt. A fiatal tehetség már évek óta komolyan foglalkozik a sporttal, és több versenyen, fellépésen is bizonyította rátermettségét. Ördög Nóra családjában úgy tűnik, nemcsak a kamera előtti magabiztosság, hanem a színpadi jelenlét is öröklődik.
Több méter magasban kápráztatta el a közönséget
Mici ezúttal is látványos és magabiztos előadással állt a nézők elé, produkciója után pedig interjút is adott a cirkusz közösségi oldalán.
Volt bennem egy kicsi félelem, hogy valami félremegy, de nagyon jó érzés volt. Nyilván azért nagy megkönnyebbülés, miután kiléptem és vége volt az egésznek
– mondta.
Nem a helyezés, hanem az élmény számít neki
A fiatal légtornász szavai alapján számára nem elsősorban a dobogós helyezés a legfontosabb, hanem az, hogy büszke legyen rá az edzője, és jól sikerüljön a produkciója. Ez a hozzáállás sokat elárul arról, milyen komolyan veszi a sportot, amely mellett ráadásul a lovaglás és a díjugratás is fontos része az életének – számolt be a Tények.
Ördög Nóra lánya egyre magabiztosabban építi a saját útját
Mici neve nem először került a nyilvánosság elé, hiszen a tavalyi Strand Fesztivál nulladik napján egy rendkívüli produkciót adott elő. Mostani fellépése azonban ismét bizonyította, hogy nemcsak ismert szülők gyermeke, hanem önállóan is figyelemre méltó teljesítményre képes fiatal tehetség.
