Lélegzetelállító, amit Ördög Nóra lánya művelt – a teremben megfagyott a levegő

Budapesten, a Fővárosi Nagycirkuszban lépett fel a napokban Ördög Nóra és Nánási Pál lánya, Mici, aki egyéni légtornászszámával aratott sikert a közönség előtt. A fiatal tehetség már évek óta komolyan foglalkozik a sporttal, és több versenyen, fellépésen is bizonyította rátermettségét. Ördög Nóra családjában úgy tűnik, nemcsak a kamera előtti magabiztosság, hanem a színpadi jelenlét is öröklődik.

Ördög Nóra büszke édesanya

Fotó: Ladóczki Balázs

Több méter magasban kápráztatta el a közönséget

Mici ezúttal is látványos és magabiztos előadással állt a nézők elé, produkciója után pedig interjút is adott a cirkusz közösségi oldalán.

Volt bennem egy kicsi félelem, hogy valami félremegy, de nagyon jó érzés volt. Nyilván azért nagy megkönnyebbülés, miután kiléptem és vége volt az egésznek

– mondta.

Nem a helyezés, hanem az élmény számít neki

A fiatal légtornász szavai alapján számára nem elsősorban a dobogós helyezés a legfontosabb, hanem az, hogy büszke legyen rá az edzője, és jól sikerüljön a produkciója. Ez a hozzáállás sokat elárul arról, milyen komolyan veszi a sportot, amely mellett ráadásul a lovaglás és a díjugratás is fontos része az életének – számolt be a Tények.

Ördög Nóra lánya egyre magabiztosabban építi a saját útját

Mici neve nem először került a nyilvánosság elé, hiszen a tavalyi Strand Fesztivál nulladik napján egy rendkívüli produkciót adott elő. Mostani fellépése azonban ismét bizonyította, hogy nemcsak ismert szülők gyermeke, hanem önállóan is figyelemre méltó teljesítményre képes fiatal tehetség.

@fovarosinagycirkusz 🎪 Mi történik, amikor Magyarország egyik legismertebb műsorvezetőjének a lánya artistaként bontogatja a szárnyait? 🎪 Az idei Budapest Légtorna Fesztiválon Mici, Ördög Nóra lánya, kápráztatta el a közönséget versenyzőként.✨💖 Most exkluzív interjúnkban anyuka és lánya mesélnek a felkészülésről, a fesztivál izgalmairól. ♬ eredeti hang - Fővárosi Nagycirkusz🎪