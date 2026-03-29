Érdemes már most ellenőrizni a személyi okmányok lejárati idejét, hiszen az április 12-ei országgyűlési választáson voksolni kizárólag a választás napján is érvényes okmányokkal lehetséges - javasolta a választóknak a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) az MTI-nek vasárnap megküldött közleményében.

Az országgyűlési választás napján csak érvényes okmányokkal lehet szavazni – erre figyelmeztetnek a hatóságok Fotó: Polyák Attila

Országgyűlési választás: ezekre az okmányokra lesz szükség a szavazáshoz

Az április 12-i választásokon a választópolgároknak érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kell igazolniuk személyazonosságukat. Fontos változás, hogy a lakcímkártya nem feltétele a szavazásnak. Lejárt okmánnyal nem lehet szavazni. Fontos, hogy a személyi igazolvány és a jogosítvány is az igényléstől számított 8 nap alatt készül el, ezért az új okmányt javasolt legkésőbb a húsvéti ünnep előtt, április 2-ig igényelni, hogy biztosan átvehető legyen a választás előtt. Az útlevél esetén magasabb illeték befizetése mellett lehetőség van sürgősségi vagy azonnali (24 órán belüli) okmányigénylésre is - írták.

Aki a választás előtt változtatna lakócímet, nem érdemes az utolsó pillanatra hagynia a bejelentést. Ha az új lakcímet április 10-én, pénteken 9 óra előtt rögzíti a kormányablak a nyilvántartásban, már az új lakcímének megfelelő szavazókörben adhatja le a voksát. Viszont aki aznap 9 óra után jelenti be a lakcímváltozást, még a korábbi címe szerinti szavazókörben szavazhat - tették hozzá.

A legtöbb kormányablak a választás hétvégéjén, április 11-én szombaton, és 12-én vasárnap is nyitva lesz, így ha a voksolás napján valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa nincs, ideiglenes személyi igazolványt igényelhet, amellyel lehetséges a szavazás. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség. Fontos, hogy a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjakat kizárólag bankkártyával lehet megfizetni - közölte a KTM.



