Orbán Viktor országjárása Egerben is tömegeket mozgatott meg

Az eseményt megelőzően a résztvevők az Eszterházy téren gyülekeztek, ahonnan elindult az egri békemenet. Orbán Viktor az országjárás második helyszínén, a Dobó téren nyílt utcafórum keretében találkozott a választókkal – számolt be róla a HEOL.

Tömegek fogadták Orbán Viktort az egri országjáráson.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor országjárása Egerben is erőt és egységet mutatott

Szabó Zsolt Heves vármegye és térsége országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a közösség összefogott és megmutatta erejét. A résztvevők nagy számban jelentek meg, jelezve, hogy támogatják a békét és a stabilitást.

A miniszterelnök politikája sokak szerint garancia arra, hogy Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusokból.

A jelenlévők a „csendes többségként” tekintenek magukra, akik a nyugalmat és a biztonságot tartják a legfontosabbnak. A békemenet egyértelmű üzenetet közvetített a társadalom egységéről és erejéről.

Orbán Viktor vezetése alatt sokan úgy érzik, hogy az ország stabil irányba halad. Az esemény végén a Dobó téren tartott beszéd tovább erősítette a résztvevők elköteleződését. A rendezvény összességében megmutatta, hogy a kormány mögött erős és összetartó közösség áll.