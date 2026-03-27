Győrben is kiütéssel győzött a Fidesz

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a résztvevők számát tekintve a Fidesz miniszterelnöki beszédet felvonultató kampányrendezvénye kiütéses győzelmet aratott a Tisza korábbi kampányeseménye fölött Győrben.

Komoly erődemonstráció volt a Fidesz részéről Orbán Viktor győri beszéde

Orbán Viktor az országjárása során eddig mindenhol elmondta, hogy bármit is állítson az ellenzéki sajtó, a valóság az, hogy a Fidesz szavazói az országban mindenhol többen vannak, mint a Tisza támogatói.

Így történt ez ma este Győrben is, hiszen a miniszterelnök által közzétett légi felvételek tanúsága szerint itt is sokkal többen voltak a Fidesz kampányrendezvényén, mint a tiszás eseményen.

„Győrben is mi vagyunk a legnagyobbak! Meg sem állunk a győzelemig. Ria-Ria-Hungária!” – írta Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.