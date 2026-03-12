Ennyiért ehetünk prémium ételeket az Országos Étterem Héten

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az éttermek kínálatának legjavát reprezentáló ételsorokat a top kategóriájú éttermek 6 ezer 900 forinttól, a prémium besorolásúak 8 ezer 900 forinttól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10 ezer 900 forinttól kínálják, szervizdíjjal együtt az Országos Étterem Héten.

Rácz Jenő új koncepcióját is megkóstolhatjuk az Országos Étterem Héten

Fotó: rumour.restaurant

Michelin-csillagos séfek ételei is kaphatók lesznek az Országos Étterem Héten

A közleményben hangsúlyozzák: a menüsorok ára nem emelkedett a tavalyihoz képest. A résztvevő éttermek egy része szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal áll a vendégek rendelkezésére – írják. A kiválasztott éttermekbe kizárólag a www.etteremhet.hu oldalon lehet időpontot foglalni.

A tavaszi Országos Étterem Hét rendezvényhez a foglalási időszakot is beleszámítva 252 top étterem csatlakozott országszerte – írják, kiemelve: a résztvevők jó része megtalálható a magyar gasztro kiadványok Top 100-as listájában, 16 közülük nemzetközi Michelin-ajánlással is rendelkezik.

Az idén először a Time Out Market Budapest is csatlakozott a DiningCity kezdeményezéséhez. A Blaha Lujza téren, a Corvin Palace épületében található gasztronómiai és kulturális központban olyan neves, Michelin-csillagos éttermek séfjeinek új koncepciói is megtalálhatóak, mint Rácz Jenő és Tiago Sabarigo. A Market az Országos Étterem Hétre különleges, elérhető árú fogásokkal készül – hangsúlyozzák.

A közlemény szerint az Országos Étterem Hét programjában a résztvevő éttermek ezúttal is válogatott alapanyagokból készítik el az ételeket a szarvasgombától az argentin marhasteaken át a homárig. A speciális étrendet követők találnak a kínálatban vegetáriánus, vegán, glutén- vagy tejmentes fogásokat, a nemzetközi konyhák közül pedig jelen lesznek a klasszikus magyar mellett az olasz, francia, libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói és marokkói ízek is.

