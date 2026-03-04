Magyar kutatók döbbenetes felfedezése: 85 millió éves ragadozó bukkant fel a Bakonyban

Az őslénytani leletről szóló közlemény szerint a szakemberek egy kivételes állapotban fennmaradt koponya alapján rekonstruálták a Doratodon carcharidens elnevezésű ragadozó teljes alakját.

Az őslénytani lelet a Bakonyból került elő

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Kérdéseket vet fel a Bakonyban talált őslénytani lelet

A késő kréta korban, a mai Európa helyén elterülő egykori szigetvilágban élt állat bár csak mintegy másfél méter hosszú volt, mély dinoszauruszszerű koponyája és fűrészelt, húsevő fogai alapján gyors mozgású, szárazföldi ragadozóként élhetett, amelynek életmódja jelentősen eltért a ma ismert, vízhez kötött krokodilokétól – írták.

A lelet az iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyről került elő, és Rabi Márton, a Tübingeni Egyetem kutatója az ELTE-s Magyar Dinoszaurusz Kutatócsoport vezetőjével, Ősi Attilával és az új tanulmány első szerzőjével, Szegszárdi Mátéval együtt vizsgálta.

A felfedezés körülményei tudományos szempontból is különlegesek: a koponya két darabját négy év különbséggel találták meg, az utólagos vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a töredékek tökéletesen illeszkednek és ugyanazon egyedhez tartoztak.

Ősi Attila, a kutatócsoport vezetője kiemelte: míg korábban csak fogak és töredékek utaltak a faj jelenlétére, a mostani lelet révén végre teljes egészében sikerült meghatározni a ragadozó küllemét.

Mint írták, első pillantásra ez az apró gerincesekkel táplálkozó krokodil ijesztően hasonlított azokra a szárazföldi, húsevő krokodilfélékre, amelyeket korábban kizárólag Afrikából és Dél-Amerikából ismertek, ezért a Doratodont évtizedeken át „déli bevándorlónak” tartották, amely Afrikából juthatott el Európába egy feltételezett, mára eltűnt szárazföldi összeköttetésen keresztül.

A részletes anatómiai vizsgálatok azonban váratlan fordulatot hoztak

- magyarázza a közleményben Szegszárdi Máté. A koponya arányainak és finom részleteinek elemzése, valamint az evolúciós kapcsolatok átfogó vizsgálata alapján kiderült, hogy a Doratodon egyáltalán nem áll közeli rokonságban az afrikai és dél-amerikai formákkal, ehelyett egy északi eredetű krokodilcsoporthoz tartozott, amelynek rokonai Észak-Amerikában és Ázsiában éltek.