Mentőhelikopterrel vitték kórházba Oszter Alexandra fiát – súlyos autóbalesetet szenvedett

Drámai hangvételű bejegyzéssel jelentkezett Oszter Alexandra kedden este. A színésznő arról számolt be, hogy 16 éves fiát múlt hét pénteken nem ő vitte iskolába, ám a fia barátja által vezetett autó balesetet szenvedett. Kamionnal ütközött a kocsi, amelyben Oszter Sándor unokája is ült, mentőhelikopter vitte kórházba a tinédzsert, akire három és fél órás műtét várt. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész lánya nem akarta elhinni a történteket, ugyanis egyedül az ő gyermeke sérült meg az autóbalesetben, számolt be a blikk.hu.

Oszter Alexandra súlyos autóbalesetet szenvedett fia új születésnapját ünnepli

Fotó: MTI/Zih Zsolt

Oszter Alexandra fia új születésnapját ünnepli

„Péntek reggel új születésnapot ünnepelünk azt hiszem… A fiam bejött a szobámba: „mama aludj tovább, ma a barátom visz iskolába...” 7:45-kor csörög a telefonom. Baleset történt a 2-esen... frontálisan ütköztek egy kamionnal... Négyen ültek az auóban. A fiam jobb hátul. Ő sérült egyedül. Azt mondták, Vácra viszi őket a mentő. Eközben én már úton voltam a baleset felé, amit meg se lehetett már közelíteni. Irány Vác. A kórházba meg is érkezett a mentő a fiúkkal. Kivéve az enyémet... Őt mentőhelikopter vitte Budapestre…” – írta a Facebook-oldalán a színésznő.

„Három és fél órás műtét volt, két nap az intenzíven. Amikor végre rám nézett a műtét után, végtelen hálát éreztem. Ilyenkor megáll az idő. Rögtön letisztul mi a fontos az életben és mi nem. Hálás vagyok a mentőhelikopter mentőseinek, Dr. Kőváry Tamásnak, a Baleseti Központ intenzív osztály dolgozóinak, a Gyermek osztály ápolóinak, akik éjjel-nappal segítenek az odakerülőknek és Boczó András portásnak, akinek külön rengeteget köszönhetek. Nem hiszek a véletlenekben, mert „véletlen Isten fedőneve”, csak Ő tudja mikor és mi a terve… Jobb ha az ember ezt alázattal elfogadja még ha néha ez nehéz is. Bízom Benne és köszönöm az új esélyt a fiamnak” – írta ki az édesanya a közösségi oldalára.

A Katasztrófavédelem is beszámolt az esetről

A Katasztrófavédelem így írt a péntek reggel történt balesetről:

Összeütközött egy személygépkocsi és egy teherautó a 2-es főút Vác és Szendehely közötti szakaszán, a 43. kilométernél. A balesetnél a váci hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj áramtalanította a járműveket, és segít a mentőknek kiemelni egy embert a személyautóból. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom, mindkét irányban torlódásra kell számítani.

Megható történetet mesélt Oszter Sándorról a lánya, Oszter Alexandra

Oszter Alexandra a Dankó Rádió Jó pihenést! című műsorában mesélt gyerekkoráról, gyökereiről és édesapja hazája iránti szeretetéről.