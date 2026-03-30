Átadták a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíjait. Az oklevél-átadó ünnepséget március 27-én rendezték a felcsúti Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontban. Az eseményen beszédet mondott Mészáros Lőrinc, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója, valamint dr. Sisa András, a kuratórium tagja.

Több száz diák részesült ösztöndíjban a Vál-völgyében

Az ösztöndíjprogram a térség diákjainak teljesítményét ismeri el

A 2017 óta működő ösztöndíjprogram a térség általános és középiskolás diákjainak teljesítményét ismeri el, és az évek során széles körben ismertté vált. Az ösztöndíj elnyerésének alapfeltétele a kiemelkedő tanulmányi teljesítmény, amely az általános iskolások esetében 4,5, míg a középiskolásoknál 4,3-as átlag fölötti tanulmányi átlagot jelent.

Idén 167 általános iskolás tanuló részesült egy félévre szóló, fejenként 100.000 forintos, havonta folyósított támogatásban, míg 285 középiskolás diák azonos feltételek mellett fejenként 150.000 forintos juttatást kapott. Az ösztöndíjprogram teljes támogatási összege ezzel már elérte a 680 millió forintot.

A kuratórium döntése értelmében a következő félévtől növekednek az ösztöndíjak, jelentette be a résztvevőknek Mészáros Lőrinc.

„Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges fiatalok számára elérhető lehetőségek folyamatosan bővüljenek, ezért döntöttünk az ösztöndíjak emelése mellett. Meggyőződésünk, hogy a megnövelt támogatás ösztönzőleg hat majd a diákokra, elősegíti a tanulmányi eredményeik javítását, valamint hozzájárul a jövőbeni céljaik sikeres megvalósításában” – hangsúlyozta a Mészáros Csoport tulajdonosa.

Az alapítvány tevékenysége az oktatáson túl további támogatásokra is kiterjed. Otthonfelújítási programja keretében idén 47 család részesült 2,5 millió, további 7 család pedig 1 millió forintos támogatásban, összesen 124,5 millió forint értékben. Az elmúlt évek során az alapítvány már 824 millió forinttal járult hozzá a helyi családok lakhatási körülményeinek javításához.

Felvételi rekordok a magyar felsőoktatásban

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter úgy fogalmazott: háromból két fiatal olyan egyetemre járhat, amelyik a világ legjobb öt százalékába tartozik. Az idei felvételi is megmutatta, hogy a magyar felsőoktatás vonzó – hangsúlyozta a felsőoktatási felvételiről tartott keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.