Érdekes számokat húztak ki az ötös lottón – Ön eltalálta őket?

Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 20 (húsz)
- 37 (harminchét)
- 42 (negyvenkettő)
- 46 (negyvenhat)
- 76 (hetvenhat)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 43 darab, nyereményük egyenként 1.633.935 forint;
- 3 találatos szelvény 2698 darab, nyereményük egyenként 28.520 forint;
- 2 találatos szelvény 81.448 darab, nyereményük egyenként 3575 forint.
Joker: 864265
