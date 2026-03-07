Kihúzták az ötöslotó nyerőszámait - 5,35 milliárd forint volt a tét

Az ötöslottó 10. heti, szombati számsorsolását ismét sokan figyelték izgatottan, hiszen a főnyeremény 5,35 milliárd forint volt. Azonban ezúttal sem sikerült senkinek eltalálnia mind az öt nyerőszámot.

Nem volt telitalálat az ötöslottón

Fotó: Unsplash

A kihúzott számok a következők voltak: 1, 14, 51, 60 és 64. Mivel nem volt öttalálatos szelvény, a főnyeremény tovább halmozódik a következő hétre, 5,575 milliárd forint lesz.

Több négytalálatos is volt az ötöslottón

Négy találata 13 játékosnak lett, ők fejenként 4 947 530 forintot nyertek. Három találatot 1917 szelvényen értek el, ezekért 36 745 forint jár. Két találat 67 521 játékosnak hozott nyereményt, egyenként 3945 forintot. A Joker sorsoláson a 649792 számot húzták ki. Itt viszont született telitalálat: egy szerencsés játékos 78 198 800 forinttal lett gazdagabb.

Talán kevesen tudják, hogy 1957. március 7-én történelmi pillanatnak lehettek tanúi a magyarok. Pont 69 éve tartották az első lottósorsolást Magyarországon, ami máig az egyik legnépszerűbb szerencsejáték hazánkban.