Többe kerül a havi telefonszámlája, mint ennek a lakásnak a törlesztője

A fix 3 százalékos lakáshitel új lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, de miközben a nagyvárosokban már érezhető áremelkedést hozott, addig vannak még olyan térségek, ahol valódi lehetőséget jelent a saját otthon megszerzése. Erre tökéletes példa Salgótarján, ahol igazán kedvező árakon tudunk saját otthonhoz jutni. Milyen ingatlanokat vehetünk a völgyvárosban az Otthon Start Program keretein belül? A nool.hu utánajárt.

A legolcsóbb salgótarjáni ingatlan 2,8 millió forintba kerül, az Otthon Start Program keretén belül 20 százalékos önerő mellett 8671 forintos havi törlesztőért meg lehetne vásárolni – Fotó: pexels.com / illusztráció

Otthon Start Program Salgótarjánban: határ a csillagos ég

Országos összevetésben Nógrád vármegye még mindig a legkedvezőbb árú területek közé tartozik. Míg Budapesten az átlagos négyzetméterár már meghaladja az 1,2 millió forintot, addig Salgótarjánban ennek töredékéért lehet lakáshoz jutni. A koltozzbe.hu adatai szerint ott átlagosan 289 ezer forint/négyzetméter körül alakul az ár.

Lakások Salgótarjánban: kevesebb, mint 3 millióért

A megyeszékhelyen meglepően olcsón lehet lakáshoz jutni. Az ingatlan.com-on található legolcsóbb hirdetés Salgótarján Pálfalva városrészén, a nem túl jó hírnek örvendő Zöldfa úton található. A lakás 48 négyzetméteres, 1+2 félszobás, kényelmesen elfér benne egy kisebb család is. Korábban felújították, de mivel albérletbe volt kiadva, mára kissé lelakták. Az ára mindössze 2,8 millió forint. Azonban a 3 százalékos hitellel igazán kedvező feltételekkel lehet megvásárolni. Kell hozzá a vételár 20 százaléka önerőként, ami 560 ezer forint, a havi törlesztő pedig összesen csak 8671 forint. Egyesek a havi telefonszámlájukra többet fizetnek. Elgondolkodtató ajánlat!

Fontos kiemelni, hogy ezek a számítások tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek hitelajánlatnak. A tényleges törlesztőrészletet a választott hiteltermék, a futamidő, a jövedelmi helyzet és a banki feltételek egyedileg befolyásolják.

Ennyibe került a legdrágább ingatlan Salgótarjánban

A legdrágább ház Salgótarjánban egy Kővár úti ingatlan, amelyet 140 millió forintért hirdetnek. A 170 négyzetméteres, kétszintes, hatszobás ház egy több mint 1300 négyzetméteres telken helyezkedik el, csendes, természetközeli környezetben. Az ingatlan újszerű állapotú, tágas terekkel és számos extrával, így egyértelműen a prémium kategóriát képviseli a helyi piacon. Az Otthon Start Programmal számolva a szükséges önerő mintegy 28 millió forint, míg a havi törlesztőrészlet nagyságrendileg 430 ezer forint körül alakulhat.