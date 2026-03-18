család

Új lendület a bicskei családoknak: 130 millió forint otthonfelújításra

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány közreműködésével idén második alkalommal hirdettek pályázatot. 65 bicskei család összesen 130 millió forint értékben kapott támogatást otthonfelújításra és korszerűsítésre.
Összesen 130 millió forint értékben kapott támogatást otthonfelújításra és korszerűsítésre 65 bicskei család. Az idén második alkalommal meghirdetett program pályáztatása ismét a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány közreműködésével zajlott.

Összesen 130 millió forint értékben kapott támogatást otthonfelújításra és korszerűsítésre 65 bicskei család. (Forrás: Mészáros Csoport)

Az idei felhívásra összesen 93 pályázat érkezett, amelyek közül 65 felelt meg a kiírás feltételeinek. A nyertes családok egyenként 2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek, a kapott összeget jellemzően otthonaik korszerűsítésére, belső felújításokra, energetikai fejlesztésekre, illetve tetőfelújításra fordítják. A támogatást elnyert családok vállalták, hogy legalább öt évig a településen maradnak, így biztosítva a program létjogosultságát és a helyi közösség stabilitását.

A pályázatok eredményhirdetésére és az oklevelek átadására ünnepélyes keretek között március 17-én, a bicskei Petőfi Művelődési Központban került sor, ahol beszédet mondott a program jelentőségéről és céljairól, Mészáros Lőrinc, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bálint Istvánné Andrea, Bicske polgármestere és Némethné Horváth Nikoletta, a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért közalapítvány kuratóriumi elnöke.

„Egy település stabilitását nemcsak az intézmények vagy a vállalkozások adják, hanem elsősorban azok a családok, akik itt élnek, itt dolgoznak, itt nevelik a gyermekeiket. A kezdeményezés célja, hogy ezek a családok korszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabban fenntartható otthonokban élhessenek, ezzel hozzájárulva a lakhatási körülmények javításához. Minden olyan lépés, amely ebben segít, nagy jelentőséggel bír” – hangsúlyozta beszédében Mészáros Lőrinc.

A támogatási program egyben azt a törekvést is szolgálja, hogy a 40 év alatti fiatal családok helyben tudják megalapozni jövőjüket, továbbá a kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy Bicske élhető, fejlődő településként kínáljon perspektívát a fiatal generációk számára.

 

„A bicskei önkormányzat számára is nagyon fontosak a fiatalok és a fiatal családok: a tavalyi évtől az önkormányzat igyekszik részt vállalni terheik csökkentéséből, mégpedig a gyermekek születésekor adott 70 ezer forintos támogatással, illetve a 40 ezer forint értékű baba-mama csomagokkal” – emelte ki Bálint Istvánné Andrea, a város polgármestere.

A pályáztatás a korábbi évekhez hasonlóan a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány közreműködésével zajlott.

„Megtisztelő, hogy egy ilyen kis alapítvány, mint a miénk, ekkora lehetőséget kapott arra, hogy ilyen nagy változást hozzon a családok életébe. Mindannyian tudjuk, hogy a biztonságos, meleg otthon az alapja mindennek. A gyermekek nyugodt fejlődésének, a családok kiegyensúlyozott életének. Ez a 2 millió forint sokkal több, mint pénzösszeg. Ez azt jelenti, hogy lecserélhető a régi, veszélyes kazán, szigetelhető a ház a kisebb rezsiért, vagy biztonságossá tehető a tető. Ez a jövőbe fektetett bizalom” – emelte ki köszöntőjében Némethné Horváth Nikoletta. 

A kezdeményezés nem az első együttműködés Bicske városával. A Mészáros Csoport a város önkormányzatával közösen az elmúlt években több jelentős fejlesztést is támogatott. 2025-ben a vállalat karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány egy 23 millió forint értékű gyorsbeavatkozó jármű beszerzésével segítette a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság munkáját. 2024 májusában a Bicskei Támogató Szolgálat egy több mint 20 millió forint értékű Volkswagen Caravelle rokkantszállító gépjárművel gazdagodott. Korábban, 2021-ben a szervezet 100 millió forinttal járult hozzá egy Európában is ritkaságnak számító, modern kialakítású tűzoltó gépjárműfecskendő beszerzéséhez.

