Költözik Palácsik Tímea, megelégelte a Los Angeles-i nyüzsgést

Palácsik Tímea bevallotta, hogy két kicsi gyerekkel már nem érezte elég biztonságosnak Los Angelest, amiben egy korábbi betörés nagy szerepet játszott.

Palácsik Tímea és a családja úgy döntött, hogy Los Angelesből az Egyesült Államok keleti partjára költözik

Fotó: Szabó Gábor - Origo

„A döntésünk mögött több tényező is állt, de talán a legfontosabb az volt, hogy Los Angelest az utóbbi időben már nem éreztük igazán biztonságosnak két pici gyermekkel. Néhány évvel ezelőtt betörtek hozzám, és ez az élmény mélyen megmaradt bennem. Amikor az ember édesanya lesz, egészen más szemmel kezdi nézni a világot: minden döntésnél a gyerekek biztonsága és jövője kerül az első helyre. Az is fontos szempont volt, hogy közelebb kerüljünk a nagyszülőkhöz, és természetesen az sem elhanyagolható, hogy ezen a környéken kedvezőbb az adózási környezet is. Ugyanakkor Greenwich és általában a keleti part számunkra egy másfajta életérzést is jelent” – árulta el Tímea a Feminának, amit a Blikk szemlézett.

Palácsik Tímea bevallotta, hiányozni fog neki a kalifornai életérzés

A korábbi modell anyuka hozzátette: a keleti parton kontinentálisabb, az európaira jobban hasonlító a hangulat, ezért is esett arra a választás, de persze van ami hiányozni fog neki a nyugati partról.

Természetesen nem volt könnyű búcsút mondani a Beverly Hills-i otthonunknak. Rengeteg emlék köt minket oda, és az a különleges kaliforniai életérzés mindig a szívünk része marad. Biztosan hiányozni fog a napsütés, a pálmafák látványa és az a könnyed hangulat, ami Los Angelest jellemzi. És persze a barátaink is

– magyarázta Palácsik Tímea, aki beismerte, hogy nagy kihívás volt a költözés két kisgyermekkel. Ám igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a kicsiknek megmaradjon a napi rutin, sőt, az új házban is hasonló módon rendezték be a szobájukat.

Ez alapján választották Greenwichet

„A város kiválasztásában az is szerepet játszott, hogy mindketten nagyon szeretjük New York kulturális pezsgését: a színházakat, az éttermeket, az inspiráló energiát. Connecticut ugyanakkor mindössze körülbelül ötven perc autóval, mégis egy egészen más világ: zöld, nyugodt, természetközeli környezet, ami ideális a gyerekek számára. Amikor először megláttuk a házat, azonnal beleszerettünk. Azóta a saját ízlésünkre alakítottuk, és apránként valóban otthonná vált” – jelentette ki.