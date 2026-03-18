Különleges kiállítás nyílik – rangos vendégekkel, köztük Szörényi Leventével

Fontos kulturális eseményre kerül sor 2026. március 20-án 14 órától: ekkor nyílik meg az A pályaudvaron otthon vagyok című kiállítás az Eiffel Műhelyházban (1101 Budapest, Kőbányai út 30.). A tárlat keretében a közönség első alkalommal láthatja működés közben Szörényi Szabolcs Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, az Illés és a Fonográf zenekar basszusgitárosa különleges terepasztalát, amely a Nyugati pályaudvart és az Északi Fűtőházat is bemutatja.
A kiállítást a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a Magyar Állami Operaházzal együttműködésben rendezi meg az Operaház Eiffel Műhelyházában. Az ötven négyzetméter alapterületű terepasztal Szörényi Emese, Szörényi Réka és Rosta Mária felajánlásának köszönhetően kerül a közönség elé.
Az eseményen jelen lesz Szörényi Levente, Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző is, ami tovább emeli a megnyitó rangját.
A rendezvényen beszédet mond:
- Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
- Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója,
- Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója,
- D. Kovács Róbert, Budapest Főváros X. kerületének, Kőbánya polgármestere.
A megnyitó kizárólag előzetes regisztrációt követően látogatható. Kérjük, részvételi szándékát a következő űrlap kitöltésével szíveskedjen jelezni: REGISZTRÁCIÓ