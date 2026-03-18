Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A német külügyminiszter elszólta magát: már tudják, ki nyeri az áprilisi választást

kiállítás

Különleges kiállítás nyílik – rangos vendégekkel, köztük Szörényi Leventével

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fontos kulturális eseményre kerül sor 2026. március 20-án 14 órától. Megnyílik az A pályaudvaron otthon vagyok című kiállítás az Eiffel Műhelyházban. Az eseményen több ismert személy, köztük Szörényi Levente és Gulyás Gergely is részt vesz.
kiállításkulturális eseménySzörényi Levente

Fontos kulturális eseményre kerül sor 2026. március 20-án 14 órától: ekkor nyílik meg az A pályaudvaron otthon vagyok című kiállítás az Eiffel Műhelyházban (1101 Budapest, Kőbányai út 30.). A tárlat keretében a közönség első alkalommal láthatja működés közben Szörényi Szabolcs Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, az Illés és a Fonográf zenekar basszusgitárosa különleges terepasztalát, amely a Nyugati pályaudvart és az Északi Fűtőházat is bemutatja.

Szörényi Levente zeneszerző, énekes fotó: Polyák Attila (PA) MW
Szörényi Levente is részt vesz a kiállításon Fotó: Polyák Attila/MW

A pályaudvaron otthon vagyok című kiállítás megnyitója

A kiállítást a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a Magyar Állami Operaházzal együttműködésben rendezi meg az Operaház Eiffel Műhelyházában. Az ötven négyzetméter alapterületű terepasztal Szörényi Emese, Szörényi Réka és Rosta Mária felajánlásának köszönhetően kerül a közönség elé.

Az eseményen jelen lesz Szörényi Levente, Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző is, ami tovább emeli a megnyitó rangját.

A rendezvényen beszédet mond:

  • Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
  • Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója,
  • Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója,
  • D. Kovács Róbert, Budapest Főváros X. kerületének, Kőbánya polgármestere.

A megnyitó kizárólag előzetes regisztrációt követően látogatható. Kérjük, részvételi szándékát a következő űrlap kitöltésével szíveskedjen jelezni: REGISZTRÁCIÓ

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!