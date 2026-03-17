Drámai pillanatok: előadás közben, a színpadon lett rosszul Pásztor Erzsi

Sok néző aggodalmára múlt vasárnap félbe kellett szakítani a Turay Ida Színházban játszott Fergeteges látogatás című darabot, miután Pásztor Erzsi rosszul lett előadás közben. A közönség soraiban többen könnyek között reagáltak a színésznő állapotára, aki generációk kedvencévé vált pályafutása során – írja a Blikk.

Mi történt Pásztor Erzsivel a színpadon?

A kétfelvonásos előadás során Pásztor Erzsi többször is kollégái segítségére szorult, végül be sem tudta fejezni a színpadi játékot. A színház igazgatója, Darvasi Ilona a nézők megértését kérte, miközben a színésznő maga is kilépett a közönség elé, hogy bocsánatot kérjen, és ígéretet tett a pótelőadásra. A Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő korábbi balesetei és tavaly diagnosztizált vérszegénysége miatt egészségi állapota az utóbbi időben többször is aggodalmat keltett, így a vasárnapi események újra ráirányították a figyelmet Pásztor Erzsi egészségére.

Januári balesete után komoly fájdalmakkal küzdött Pásztor Erzsi, aki az elmúlt hónapokban sérülései miatt már több alkalommal is kórházi ellátásra szorult.

A közönség által nagyra becsült művésznő, Pásztor Erzsi szeptemberi balesetét követően újabb sérülést szenvedett: otthona előtt botlott meg, amely során főként zúzódások keletkeztek.