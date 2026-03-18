Undorító állapotok: sárga, büdös víz jön a csapból a Pest vármegyei településen

A péceli csapvíz körüli felháborodás nem új keletű, de a legfrissebb felvételek ismét ráirányították a figyelmet arra, milyen súlyosnak érzik a helyiek a problémát. A közösségi médiában megosztott képeken és beszámolókban újra feltűnik a sárga víz Pécelen, amely sokak szerint már látványra sem emlékeztet arra, amit ivóvíznek lehetne nevezni – írja a Blikk.

A péceli csapvíz állapota miatt egyre több lakó panaszkodik: sokak szerint zavaros, sárgás víz folyik a hálózatból

Péceli csapvíz: zavaros víz, tönkrement gépek és egyre dühösebb lakók

A lakók beszámolói szerint minden csapnyitás bizonytalanságot jelent: egyik alkalommal még elfogadható a víz, máskor viszont zavaros, barnás-sárga folyadék érkezik a hálózatból. A zavaros csapvíz nemcsak undort vált ki, hanem komoly félelmet is, hiszen sok család nem tudja, alkalmas-e ez a víz főzésre, fürdésre vagy akár fogmosásra.

A panaszok szerint a gond nem áll meg az esztétikai problémáknál. Többen arról számolnak be, hogy a lerakódó szennyeződés miatt tönkremennek a mosógépek, a kazánok, a vízlágyítók és más háztartási berendezések is. A péceli ivóvíz probléma így nemcsak közérzeti, hanem súlyos anyagi kérdéssé is vált, mert a javítások és cserék százezres, sőt akár milliós terhet rakhatnak a családokra.

A helyiek szerint különösen felháborító, hogy a problémát sokszor bagatellizálják, miközben ők nap mint nap a következményeket viselik. A vízszolgáltató panaszok Pécel kapcsán visszatérő állítás, hogy a hálózatban felkavarodó üledék okozhatja az elszíneződést. Ez a magyarázat azonban a lakók szemében már kevés, mert szerintük nem elfogadható, hogy egy modern agglomerációs településen ilyen állapotok között kelljen élni.

A péceliek most egyértelmű válaszokat várnak. Azt szeretnék tudni, mikor volt utoljára valódi hálózattisztítás, bírja-e még a rendszer a megnövekedett terhelést, és készül-e érdemi, költségvetéssel alátámasztott felújítási terv. Ennél is fontosabb kérdés számukra, hogy ki téríti meg azoknak a kárát, akiknek a gépeit és berendezéseit hosszú idő alatt tönkretette a kifogásolt víz.

Magyarországon a csapvíz kiváló minőségű és továbbra is a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer - írja a Magyar Víziközmű Szövetség az utóbbi napokban a sajtóban megjelent csapvízzel kapcsolatos hírekre. Az azonban, hogy technikai problémák akadhatnak, semmilyen hatással nincs magára az ivóvíz minőségére.