Három éve került forgalomba ez az 50 forintos, hihetetlen, mennyit ér most – ha önnek van, akkor mázlista!

Újabb különleges és értékes pénzérmét mutatott be a G72numizmatika TikTok-oldala: egy 50 forintos emlékforgalmi érmét, amely jelenleg a címlet legutóbb kibocsátott változata. Bár még viszonylag könnyen hozzá lehet jutni, már most gyűjtői értékkel bír, hívta fel a figyelmet a baon.hu.

Egy ilyen 50 forintos pénzérme értékesebb a többinél – Fotó: ermecentrum.hu

Egy jubileumi pénzérme limitált példányszámban

Az Országos Mentőszolgálat alapításának 75. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 2023. május 10-én, a mentők napján bocsátotta ki a különleges, egyedi érmét. Különlegessége nemcsak a témájában rejlik, hanem abban is, hogy mindössze 1 millió darab készült belőle, miközben az ilyen forgalmi emlékérmékből általában 2 millió példány kerül kibocsátásra.

Még nem késő beszerezni ezt az 50 forintost

A videó szerint ez az 50 forintos egyelőre könnyen beszerezhető, akár verdefényes állapotban is. Sőt, szerencsés esetben még a bolti visszajáró között is felbukkanhat, gyakran kifejezetten szép állapotban.

Ennyit érhet most

Az érme gyűjtői értéke az állapotától függően jelenleg 200 és 500 forint között mozog. Az igazán különleges darabok – például az első napi, sorszámozott példányok – azonban akár a 4000 forintos értéket is elérhetik.

Milliókat érő ritka pénzérmék lapulhatnak a fiókunkban

Baranyában is szép számmal akadnak olyanok, akik szenvedélyesen kutatják a különleges, ritka pénzérméket. Különösen nagy becsben állnak azok a pénzek, amelyek már nincsenek forgalomban, hibás nyomással készültek, vagy csak kis példányszámban láttak napvilágot. Egy-egy ilyen érme milliókat is érhet.

