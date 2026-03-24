Három éve került forgalomba ez az 50 forintos, hihetetlen, mennyit ér most – ha önnek van, akkor mázlista!

pénzérme

Ma már egy 50 forintos nem képvisel nagy értéket, de ezek között is akad olyan, mely a névértékének többszörösét éri. Talán az ön pénztárcájában is ott lapul ez az értékes pénzérme!
Újabb különleges és értékes pénzérmét mutatott be a G72numizmatika TikTok-oldala: egy 50 forintos emlékforgalmi érmét, amely jelenleg a címlet legutóbb kibocsátott változata. Bár még viszonylag könnyen hozzá lehet jutni, már most gyűjtői értékkel bír, hívta fel a figyelmet a baon.hu.

pénzérme
Egy ilyen 50 forintos pénzérme értékesebb a többinél – Fotó: ermecentrum.hu

Egy jubileumi pénzérme limitált példányszámban

Az Országos Mentőszolgálat alapításának 75. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 2023. május 10-én, a mentők napján bocsátotta ki a különleges, egyedi érmét. Különlegessége nemcsak a témájában rejlik, hanem abban is, hogy mindössze 1 millió darab készült belőle, miközben az ilyen forgalmi emlékérmékből általában 2 millió példány kerül kibocsátásra.

Még nem késő beszerezni ezt az 50 forintost

A videó szerint ez az 50 forintos egyelőre könnyen beszerezhető, akár verdefényes állapotban is. Sőt, szerencsés esetben még a bolti visszajáró között is felbukkanhat, gyakran kifejezetten szép állapotban.

Ennyit érhet most

Az érme gyűjtői értéke az állapotától függően jelenleg 200 és 500 forint között mozog. Az igazán különleges darabok – például az első napi, sorszámozott példányok – azonban akár a 4000 forintos értéket is elérhetik.

Milliókat érő ritka pénzérmék lapulhatnak a fiókunkban

Baranyában is szép számmal akadnak olyanok, akik szenvedélyesen kutatják a különleges, ritka pénzérméket. Különösen nagy becsben állnak azok a pénzek, amelyek már nincsenek forgalomban, hibás nyomással készültek, vagy csak kis példányszámban láttak napvilágot. Egy-egy ilyen érme milliókat is érhet.

Szenzáció: megérkezett az új 25 ezer forintos és 40 ezer forintos – fotók

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) idei érmekibocsátási programjának keretében két új pénzérme jelenik meg ezüst és színesfém változatban, négy különböző névértékben. A különleges érméket – amelyek már előjegyezhetők – március végén bocsátja ki a jegybank, korlátozott darabszámban, a gyűjtőket megcélozva.

 

 

