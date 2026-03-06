Aki „ráindul” Magyar Péterre… és a Kutyapárt miatt van az egész!

A Politikai Hobbista vendége ezen a héten Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár, a Fidesz képviselőjelöltje a XII. kerületben (és a XI. egy részében), ahol 2024-ben kutyapártos polgármestert választottak meg, idén áprilisban pedig Magyar Péter az ellenfele.

Olaj és gáz nélkül maradunk egész Európában? Mi lesz Iránban? És mi van Ukrajnában?

Ukrajna továbbra sem nyitja meg a Barátság vezetéket. De a háború miatt Irán lezárta a Hormuzi-szorost, így a Persza-öbölből egy deci olaj sem jön egész Európába. Mégiscsak jól jönne az a csúnya, gonosz orosz olaj? A Politikai Hobbista elemző-blokkjában minderről szó esik.

