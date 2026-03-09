Polleninvázió: már most tombol az allergiás szezon

Az idei tavasz kezdetén az ország több pontján már érzékelhető a pollen koncentrációjának növekedése, és egyre többen keresnek információt az allergiás tünetekről. A Semmelweis HELP alkalmazás adatai szerint az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt az érdeklődés az orrfolyás, szem- és torokviszketés okai iránt – írja a TEOL.
Pollenszezon Magyarországon: mire számíthatunk?
Pátri Eszter Tolna vármegyei tisztifőorvos szerint az elmúlt három évben a pollenszezon egyre korábban kezdődött, és a terhelés is erőteljesebb lett, különösen a parlagfű esetében.
Az elmúlt évek tapasztalatai a következőképpen alakultak:
- 2023: A tavaszi pollenterhelés lassan indult, de május végére robbanásszerűen emelkedett, főként a pázsitfű- és csalánfélék dominanciájával.
- 2024: A szezon eleje hűvösebb és csapadékosabb volt, majd hirtelen nőtt a pollenszint, a nyári időszakban pedig tartósan magas maradt.
- 2025: A tavaszi meleg gyorsan magas pollenszintet eredményezett; a parlagfű koncentrációja korábban és erősebben emelkedett, augusztus végére kiugró értékeket ért el.
A tisztifőorvos hangsúlyozta: a pollenszezon intenzitása Tolnában folyamatosan nő. A nyári gyomok és a pázsitfűfélék továbbra is meghatározóak, miközben a parlagfű virágzása enyhén korábbra tolódik. Emiatt az allergiásoknak érdemes felkészülniük a korai és erős pollenterhelésre.
Így lehet autósként túlélni a pollenszezont
A meleg időjárással együtt kezd éledezni a természet. A pollenszezon átvészeléséhez adunk tippeket!
Sokkal hamarabb startolt el a pollenszezon, jobb, ha ezekre figyel
Az enyhe időjárás hatására látványosan megemelkedett a levegő pollenterhelése, így egyre több allergiás tapasztalhat kellemetlen tüneteket. A szakemberek szerint a pollenszezon idén korábban és intenzívebben indult, ezért érdemes időben felkészülni a fokozódó terhelésre.