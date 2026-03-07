Sokan nem tudnak róla: több szabadnapja van, mint hinné – így használja ki

A pótszabadság rendszere Magyarországon több elemből áll: ide tartozik a gyermek után járó szabadság, az apasági szabadság, valamint az életkor szerinti szabadság is. Ezek az alapszabadságon felül járnak, és bizonyos esetekben jelentősen növelhetik az évente kivehető szabadnapok számát – tájékoztat a KEMMA.
Mennyi pótszabadság jár 2026-ban a szülőknek?
2026-ban a pótszabadság mértékét a Munka Törvénykönyve határozza meg, és elsősorban a gyermekek számától, valamint bizonyos speciális körülményektől függ.
A 16 évesnél fiatalabb gyermekek után az alábbi pótnapok járnak:
- 1 gyermek után: 2 munkanap
- 2 gyermek után: 4 munkanap
- 3 vagy több gyermek után: 7 munkanap
Mikor vehető ki az apasági szabadság?
Az apasági szabadság a gyermek születése esetén illeti meg az édesapát. Ennek mértéke 10 munkanap, amely szintén a pótszabadság rendszeréhez kapcsolódik, de önálló jogcímen jár.
A 10 munkanapot a gyermek születését követő második hónap végéig lehet igénybe venni.
További fontos és hasznos információk a KEMMA oldalán érhetők el.
Maxolja ki a szabit 2026-ban: vegyen ki 25 napot és pihenjen akár 55-öt!
Az ünnepek és a hosszú hétvégék tudatos összehangolásával a 2026-os évben jóval több pihenőidőt nyerhet a törvény szerinti 25 napos szabadságkeretből. Ha előre tervez, a világos naptári elrendezés és az áthelyezett munkanapok miatt akár több mint kétszer annyi szabadnapja lehet, mint amennyi ténylegesen a szabadságodból levonódik.
Fontos tudni, hogy ez a pótszabadság összeadódik az alapszabadsággal és az életkor szerinti szabadsággal is. Így például egy 45 év feletti, háromgyermekes munkavállaló esetében az éves szabadság akár 37 munkanap is lehet (30 nap alapszabadság + 7 nap gyermek után járó pótszabadság).