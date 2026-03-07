Sokan nem tudnak róla: több szabadnapja van, mint hinné – így használja ki

A pótszabadság rendszere Magyarországon több elemből áll: ide tartozik a gyermek után járó szabadság, az apasági szabadság, valamint az életkor szerinti szabadság is. Ezek az alapszabadságon felül járnak, és bizonyos esetekben jelentősen növelhetik az évente kivehető szabadnapok számát – tájékoztat a KEMMA.

A gyermek után járó pótszabadság megkönnyítheti a tavaszi családi utazás megszervezését

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Mennyi pótszabadság jár 2026-ban a szülőknek?

2026-ban a pótszabadság mértékét a Munka Törvénykönyve határozza meg, és elsősorban a gyermekek számától, valamint bizonyos speciális körülményektől függ.

A 16 évesnél fiatalabb gyermekek után az alábbi pótnapok járnak:

1 gyermek után: 2 munkanap

2 gyermek után: 4 munkanap

3 vagy több gyermek után: 7 munkanap

Mikor vehető ki az apasági szabadság?

Az apasági szabadság a gyermek születése esetén illeti meg az édesapát. Ennek mértéke 10 munkanap, amely szintén a pótszabadság rendszeréhez kapcsolódik, de önálló jogcímen jár.

A 10 munkanapot a gyermek születését követő második hónap végéig lehet igénybe venni.

További fontos és hasznos információk a KEMMA oldalán érhetők el.

Maxolja ki a szabit 2026-ban: vegyen ki 25 napot és pihenjen akár 55-öt!

Az ünnepek és a hosszú hétvégék tudatos összehangolásával a 2026-os évben jóval több pihenőidőt nyerhet a törvény szerinti 25 napos szabadságkeretből. Ha előre tervez, a világos naptári elrendezés és az áthelyezett munkanapok miatt akár több mint kétszer annyi szabadnapja lehet, mint amennyi ténylegesen a szabadságodból levonódik.