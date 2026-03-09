Hírlevél
A legtöbben elsiklanak felette - Ön megtalálja a 96-ost?

Egy egyszerűnek tűnő képrejtvény most sokak figyelmét próbára teszi. A rejtvény lényege, hogy a rengeteg 99-es között meg kell találni az egyetlen 96-ost. A feladat első pillantásra könnyűnek tűnik, mégis sokaknak komoly kihívást jelent.
rejtvénysasszemszámok

A vizuális keresős feladványok az internet egyik legnépszerűbb szórakoztató tartalmai közé tartoznak. Ezek a játékos kihívások egyszerre teszik próbára a megfigyelőképességet, a koncentrációt és a türelmet. Ebben az esetben egy számokkal teli kép várja a játékosokat. A mintában szinte mindenhol a 99-es szám szerepel, azonban valahol elbújt közöttük egy 96-os. A feladat tehát egyszerű: minél gyorsabban meg kell találni az eltérő számot.

Rejtvény - mennyi idő alatt találja meg a 96-ost?

A feladvány különlegessége, hogy első ránézésre minden szám teljesen egyformának tűnik. A szem könnyen „hozzászokik” a mintához, ezért az eltérő szám gyakran észrevétlen marad. Sokan úgy tartják, hogy aki 15 másodpercen belül megtalálja a 96-ost, annak kifejezetten jó a vizuális megfigyelőképessége. Természetesen a rejtvény célja elsősorban a szórakozás, így nem számít, ha valakinek több időre van szüksége.

rejtvény, rejtvény
A rejtvény feladata: megtalálni az egyetlen 96-ost a sok 99 között
Fotó: Képernyőkép / Focus

Miért népszerűek a keresős rejtvények?

A hasonló képrejtvények több okból is népszerűek:

  • fejlesztik a koncentrációt;
  • javítják a vizuális megfigyelőképességet;
  • rövid idő alatt is szórakoztató kihívást adnak;
  • könnyen megoszthatók barátokkal és családtagokkal.

Nem véletlen, hogy az ilyen típusú tartalmak gyakran terjednek a közösségi médiában is.

Tipp a rejtvény megoldásához

A szakértők szerint érdemes a képet kisebb részekre bontva átnézni. Ha egyszerre az egész mintát figyeljük, az agyunk könnyen „egységesnek” látja a számokat. Sokkal hatékonyabb módszer, ha soronként vagy blokkonként haladunk. Így nagyobb eséllyel vesszük észre a mintából kilógó 96-os számot. Ha már megtalálta, érdemes másokkal is kipróbáltatni a feladványt, gyakran meglepő, hogy ki mennyi idő alatt veszi észre a különbséget.

Nem sikerült kiszúrni? A megoldás a következő oldalon várja.

