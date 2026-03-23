Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kötelező rendszámcsere jön az autóknál, közeleg a határidő – ne mulassza el!

21 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ebben az évben jár le a határidő. Na, de kiket is érint pontosan a kötelező rendszámcsere?
Pénztárcákat, bankkártyákat, címleteket elő! Kötelező rendszámcsere miatt kell készülniük az autósoknak, és ez bizony, nem lesz ingyen, emellett pedig egyéb kötelezettségeket is teljesíteni kell majd hamarosan. A legtöbb autótulajdonos viszont megnyugodhat, mert nem egytől egyig érint mindenkit ez az újdonság, egy réteget viszont teljes mértékben: körülbelül 40 ezer járműre vonatkozik a zöld rendszám-változás... – hívta fel a figyelmet a haon.hu.

A plug-in hibrid gépkocsikra vonatkozik a rendszámcsere, aminek a határideje november 30. – Fotó: Volvo

Őket érinti a kötelező rendszámcsere idén

A növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos, illetve a külső töltésű hibrid elektromos, vagyis plug-in hibrid gépkocsi kategóriába sorolt járműveket érinti a kötelező zöld rendszámcsere 2026-ban. Ez a változás azt jelenti a gyakorlatban, hogy idén novemberig fehérre kell cserélni a zöld rendszámot, ennek a költségei pedig a tulajdonosokra hárulnak majd. 

Akiket érint ez a változás, választhatnak, hogy egyszer vagy kétszer akarnak-e az okmányirodába menni. Aki egyszer megy, annak picit többe kerül a rendszámcsere, ráadásul további teendőkkel és költségekkel kell számolnia. Azt viszont mindenképpen észben kell tartani, hogy november 30-ig közlekedhetnek a jelenlegi zöld rendszámmal az autók. 

Ennyibe kerül a rendszámcsere

A lehetőség megmarad arra, hogy az érintettek megtartsák az eredeti betű-szám kombinációt, de akár választhatnak is, ha esetleg újat kérnek. Aki új betű-szám kombinációval kéri a fehér rendszámot, összesen 18 060 forintot kell fizessen. Ez úgy áll össze, hogy:

  • egy pár rendszámtábla 11 475 forintba,
  • az új forgalmi engedély 6000 forintba,
  • a szélvédőre ragasztandó regisztrációs matrica pedig 585 forintba kerül.

Abban az esetben, ha valaki a régi betű-szám kombináció újragyártását kéri világoszöld helyett fehér alapszínnel, valamivel kevesebbet, 16 605 forintot kell fizetnie, azonban a rendszám legyártásának idejét (maximum 2 hét) követően még egyszer be kell mennie a Kormányablakba átvenni az új rendszámot. 

További részleteket a Villanyautósok honlapján olvashat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!