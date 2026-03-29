Emlékszik még ezekre a retró édességekre? Csorog a nyálunk

A retró nem csupán nosztalgia, hanem egy életérzés is: a hosszú nyári napok, a zsebben lapuló aprópénz és a sarki boltban vásárolt finomságok emléke. Sokak számára ezek az élmények szorosan összefonódnak azokkal a retró édességekkel, amelyek mára eltűntek, vagy már nem ugyanabban a formában kaphatók – írja a Sonline.

Retró édességek a Nacsa Store-ban

Szinte mindenkinek van olyan kedvence, amelynek már a neve hallatán is összefut a nyál a szájában. A klasszikus választékból több termék ma is elérhető, de számos ikonikus darab teljesen eltűnt a boltok polcairól.

Retró édességek nyomában

A nyári hőséghez szorosan hozzátartozott a különleges jégkrémek világa is. A papírtubusos, feltolható jeges finomságok igazi strandkedvencek voltak, és sokak emlékeiben máig élnek, még ha ma már nem is kaphatók ugyanúgy.

A Chokito igazi különc volt a csokoládék között. Külsőre talán nem volt a legszebb, de a karamellás, ropogós belseje miatt sokan rajongtak érte.

A joghurthab egy időben a könnyed desszertek egyik kedvence volt. Levegős, habos állaga és gyümölcsös íze miatt sokan választották uzsonnára vagy desszertként. Hasonló termékek léteznek ugyan, de az eredeti ízvilágot és állagot már nem tükrözik.

Nagy retróédesség-teszt: csak az idő teszi, vagy valóban finomak?

Gyerekkorunk nassolnivalói képesek egyetlen falattal visszarepíteni minket az időben. A retró édességek nem egyszerű finomságok, egyetlen falat is felidézi a régi trafikok és iskolai büfék hangulatát, a nagymama fiókjában nekünk rejtegetett nyalánkságokat. Ezek közül sokat még ma is árulnak, mi pedig meg is kóstoltuk.