Könnyfakasztó! Halálközeli élményéről vallott Reviczky Gábor

A közelmúltban súlyos egészségügyi válságba került a színész. Reviczky Gábort mentővel vitték kórházba, ahol az intenzív osztályra került. Bár azóta fizikailag felépült, a színész még mindig nem érzi magát teljesen jól, és az elmúlt időszakban újabb baleset érte – írja a Blikk.

Reviczky Gábor

Fotó: Nagy Gábor

Reviczky Gábor elesett az otthonában, és bordatörést szenvedett. A színész nem ment kórházba, de az otthoni gyógyulás hosszadalmas. A színész kiemelte, hogy az elmúlt évek fizikailag és lelkileg is megterhelőek voltak számára, sőt, egy halálközeli élményt is megélt.

„Már megnyílt egy égi test, lejött egy fény, megnézett, majd azt mondta, hogy még maradj. És maradtam. Olyan csodálatos nyugalmat és gyönyörű érzést tapasztaltam közvetlenül a halál előtt, amit az életben senki sem élhet át” – mesélte Reviczky Gábor.

Ez a spirituális élmény mélyen megérintette, és teljesen megváltoztatta a halálhoz való hozzáállását. A színész hangsúlyozta: most már egyáltalán nem fél a haláltól, és az élmény által nyert nyugalomról és csodálatos érzésről is beszélt.

Reviczky Gábor őszintén vallott súlyos betegségeiről

Reviczky Gábor szívműtétje után sem lassított, a 76 éves Kossuth-díjas színművész idén a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lett. Meghatottan vett részt a Nagymező utcai láblenyomat-avató ünnepségen, ahol arról is beszélt, hogy családja sajnos nem lehetett jelen a nagy napon.