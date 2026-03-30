Szentkirályi Alexandra szerint a rezsicsökkentés eltörlése milliós veszteséget hozhat

Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

Szentkirályi Alexandra szerint súlyos következményekkel járna a Tisza Párt energiaátállási terve. A Fidesz budapesti frakcióvezetője hétfőn egy videóban beszélt arról, hogy számításaik szerint egy átlagos magyar család akár évi közel 2 millió forintot is veszíthetne a tervezett intézkedések miatt.
A politikus közösségi oldalán arra szólította fel  a magyarokat, hogy töltsék ki a Nemzeti Petíciót, és tiltakozzanak a „brutális áremelések” ellen. Bejegyzésében hangsúlyozta: a napvilágra került, Kapitány István nevéhez köthető program világosan bemutatja, mire készülne a Tisza Párt energetikai átállás címén.

A rezsicsökkentés megszüntetése jelentős többletterhet hozhat a családoknak
Szentkirályi Alexandra szerint a dokumentum egyik legfontosabb eleme, hogy megszüntetnék az olcsó orosz energia felhasználását, valamint eltörölnék a védett árakat. Mint írta, a program „haladéktalan lépéseket” sürget ezek végrehajtására.

A frakcióvezető kiemelte: a tervek között szerepel egy 600 milliárd forintos különadó bevezetése is, emellett a megtakarításokat is megadóztatnák további 360 milliárd forint értékben. Hozzátette, hogy a dokumentum maga is elismeri: ezek az intézkedések jelentős terhet rónának a lakosságra.

A videóban részletes számításokat is ismertetett. Elmondása szerint a rezsivédelem megszüntetése esetén egy átlagos éves rezsiszámla a jelenlegi 250–350 ezer forintról akár 1 millió forintra is emelkedhetne, ami körülbelül 700 ezer forintos többletkiadást jelentene.

„Nem fogjuk hagyni, hogy kizsebeljék a magyarokat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a jelenlegi kormány az alacsony adók és a rezsicsökkentés fenntartása mellett áll.

Kémügy árnyékolja a Tiszát: beszervezést ismert el egy informatikus

Szentkirályi Alexandra: Nem a gyűlölet, hanem az összefogás visz előre

 

 

