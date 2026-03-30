Szentkirályi Alexandra szerint a rezsicsökkentés eltörlése milliós veszteséget hozhat

A politikus közösségi oldalán arra szólította fel a magyarokat, hogy töltsék ki a Nemzeti Petíciót, és tiltakozzanak a „brutális áremelések” ellen. Bejegyzésében hangsúlyozta: a napvilágra került, Kapitány István nevéhez köthető program világosan bemutatja, mire készülne a Tisza Párt energetikai átállás címén.

A rezsicsökkentés megszüntetése jelentős többletterhet hozhat a családoknak

Szentkirályi Alexandra szerint a dokumentum egyik legfontosabb eleme, hogy megszüntetnék az olcsó orosz energia felhasználását, valamint eltörölnék a védett árakat. Mint írta, a program „haladéktalan lépéseket” sürget ezek végrehajtására.

A frakcióvezető kiemelte: a tervek között szerepel egy 600 milliárd forintos különadó bevezetése is, emellett a megtakarításokat is megadóztatnák további 360 milliárd forint értékben. Hozzátette, hogy a dokumentum maga is elismeri: ezek az intézkedések jelentős terhet rónának a lakosságra.

A videóban részletes számításokat is ismertetett. Elmondása szerint a rezsivédelem megszüntetése esetén egy átlagos éves rezsiszámla a jelenlegi 250–350 ezer forintról akár 1 millió forintra is emelkedhetne, ami körülbelül 700 ezer forintos többletkiadást jelentene.

„Nem fogjuk hagyni, hogy kizsebeljék a magyarokat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a jelenlegi kormány az alacsony adók és a rezsicsökkentés fenntartása mellett áll.