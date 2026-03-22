Bejelentést tett az MVM, a gázszámlákról van szó!

Az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztunk azért, hogy a rezsistop kedvezmény megjelenjen a számláitokon. Március 21-étől érkeznek hozzátok a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák.

Ha korábban már kaptál januári diktálásod után számlát, a mostani, azaz a februári diktálásod alapján kiállított számládban már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop kedvezmény.

Ha januári diktálásod a hónap második felében érkezett, most erről az időszakról küldünk számlát. Ebben természetesen még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, tehát nem a teljes hónapra tudjuk érvényesíteni a kedvezményt. A január hónap fennmaradó napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálásod alapján készülő számládban szerepel majd.

Ahogyan arról már korábban tájékoztattunk Titeket, az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, vagyis márciusban egy számlát kaptok a megszokott rend szerint, legalább 8 napos fizetési határidővel. A rezsistop kedvezményt a gázszámlák 3. oldalán találjátok, a számlarészletezőben megjelenő „Támogatás, túlfizetés” soron.