Rob Schneider berobbant Budapestre – amit a szalonban csinált, arra senki sem számított

Rob Schneider a beszámolók szerint teljesen hétköznapi turistaként viselkedett, és pillanatok alatt meghódította a szalon dolgozóit.

Rob Schneider egy budapesti borbélyszalonban vágatta a haját, majd táncolni kezdett a zenére.

Mit csinált Rob Schneider egy budapesti borbélyszalonban?

A hollywoodi színész a Károly körúton lévő szalonba sétált be, ahol először fel sem ismerték. Kalapban és napszemüvegben érkezett, majd amikor levette azokat, a borbély csak akkor döbbent rá, hogy egy világsztár ül a székében – írja a Blikk.

Nem vágja le valaki a hajam?

– kérdezte teljesen lazán.

Rob Schneider nem kért semmi extrát, egyszerűen csak élvezte a helyzetet és a hangulatot.

A beszámolók szerint Rob Schneider a hajvágás után táncolni kezdett a szalonban szóló zenére, ami teljesen ledöbbentette a jelenlévőket.

„Átérezte a hangulatot, hatalmas forma!” – mesélte a borbély.