Rob Schneider berobbant Budapestre – amit a szalonban csinált, arra senki sem számított

Rob Schneider a beszámolók szerint teljesen hétköznapi turistaként viselkedett, és pillanatok alatt meghódította a szalon dolgozóit.
Mit csinált Rob Schneider egy budapesti borbélyszalonban?
A hollywoodi színész a Károly körúton lévő szalonba sétált be, ahol először fel sem ismerték. Kalapban és napszemüvegben érkezett, majd amikor levette azokat, a borbély csak akkor döbbent rá, hogy egy világsztár ül a székében – írja a Blikk.
Nem vágja le valaki a hajam?
– kérdezte teljesen lazán.
Rob Schneider nem kért semmi extrát, egyszerűen csak élvezte a helyzetet és a hangulatot.
A beszámolók szerint Rob Schneider a hajvágás után táncolni kezdett a szalonban szóló zenére, ami teljesen ledöbbentette a jelenlévőket.
„Átérezte a hangulatot, hatalmas forma!” – mesélte a borbély.
A színész közvetlen volt, fotózkodott, sőt még azt is megkérdezte, hogyan kerüljön ki a közös kép az Instagramra. Végül odáig ment a dolog, hogy a borbély posztolta ki a fotót Schneider saját oldalára.