Rob Schneider berobbant Budapestre – amit a szalonban csinált, arra senki sem számított

Hihetetlen jelenetek zajlottak le a főváros szívében, amikor egy világsztár teljesen váratlanul bukkant fel. Rob Schneider egy budapesti borbélyszalonban tűnt fel, ahol nemcsak hajat vágatott, hanem még táncra is perdült.
Rob Schneider a beszámolók szerint teljesen hétköznapi turistaként viselkedett, és pillanatok alatt meghódította a szalon dolgozóit.

Rob Schneider Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Rob Schneider egy budapesti borbélyszalonban vágatta a haját, majd táncolni kezdett a zenére.
Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit csinált Rob Schneider egy budapesti borbélyszalonban?

A hollywoodi színész a Károly körúton lévő szalonba sétált be, ahol először fel sem ismerték. Kalapban és napszemüvegben érkezett, majd amikor levette azokat, a borbély csak akkor döbbent rá, hogy egy világsztár ül a székében – írja a Blikk.

Nem vágja le valaki a hajam?

 – kérdezte teljesen lazán.

Rob Schneider nem kért semmi extrát, egyszerűen csak élvezte a helyzetet és a hangulatot.

A beszámolók szerint Rob Schneider a hajvágás után táncolni kezdett a szalonban szóló zenére, ami teljesen ledöbbentette a jelenlévőket.

„Átérezte a hangulatot, hatalmas forma!” – mesélte a borbély.

A színész közvetlen volt, fotózkodott, sőt még azt is megkérdezte, hogyan kerüljön ki a közös kép az Instagramra. Végül odáig ment a dolog, hogy a borbély posztolta ki a fotót Schneider saját oldalára.

 

 

