Ezt mondta Rob Schneider, miután végigjárta a Terror Házát

Többnapos budapesti látogatása során Rob Schneider világhírű színész, komikus a Terror Háza Múzeumba is ellátogatott. A közkedvelt színészt mélyen megrázta mindaz, amit nemzetünk egyik legsötétebb korszakáról tapasztalt meg. Rob Schneidert Fekete Rajmund történész, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója vezette végig a tárlaton.

Ez a hely igazán lenyűgöző tanúbizonysága a magyar nép erejének és szellemiségének, hogy a második világháború és a könyörtelen szovjet megszállás után is a magyar nép diadalmaskodni tudott a gonosz felett

– írta látogatásáról Rob Schneider.

Rob Schneider berobbant Budapestre

Hihetetlen jelenetek zajlottak le a főváros szívében, amikor egy világsztár teljesen váratlanul bukkant fel. Rob Schneider egy budapesti borbélyszalonban tűnt fel, ahol nemcsak hajat vágatott, hanem még táncra is perdült.