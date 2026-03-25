Nagy dobásra készül Magyarország, újra robotolimpiát rendeznének

A robotolimpia világdöntőjét Magyarország öt év múlva újra megrendezné. Hankó Balázs szerint a technológia támogatása azért is fontos, mert a magyar fiatalok már most is kiemelkedően teljesítenek.

Hankó Balázs: öt év múlva Magyarország újra robotolimpiát rendezne

Öt év múlva Magyarország újra megrendezné a World Robot Olympiad döntőjét - jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter szerdán, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum szervezésében megrendezett RoboTech Challenge Day megnyitóján, Egerben.

Hankó Balázs köszöntőjében rámutatott: a RoboTech Challenge Day mindannyiunk legnagyobb kihívása, hiszen a technológia és ezen belül is a robotika része mindennapjainknak. Szoftverfejlesztés, rendszerüzemeltetés, ipar 4.0 és informatika: ez 4 aranyérem, melyet a magyar fiatalok szereztek tavaly ősszel a szakmák Európa Bajnokságán, azaz minden olyan területen, mely a modern technológiával kapcsolatos a magyarok "taroltak" – fogalmazott.

Ezért mondhatjuk azt, hogy ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja: jelen van az új technológiákban, a robotikában és minden olyan területen, ahol a magyar kreativitás, tudás és innováció számít

– tette hozzá.

Ugyanakkor a harmadik hellyel nem kell megelégednünk: 2030-ra a tavalyi bronz aranyérem lesz - ígérte a tárcavezető, aki bejelentette: 2031-ben újra szeretnék Magyarországra hozni a World Robot Olympiad döntőjét,

hogy minden lehetséges érmet elhozzunk, mert mi magyarok ezt érdemeljük.

Az eseményen kiosztott sajtóanyagból kiderül: a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum szervezésében, RoboTech Challenge Day néven, Egerben rendezték meg Közép-Európa első robotkutyaversenyét, melyen további robotikai és dróntechnológiai versenyszámok is bemutatkoztak. Az Edutus Egyetem szakmai támogatásával létrejött eseményen 48 csapat, 159 versenyzője méri össze tudását az anyaország minden részéről és a határon túli magyarlakta területekről.

A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a robotika és a programozás világát az elsősorban középiskolásokból álló közönséghez. Az eseményt a robotkutyás és a World Robot Olympiad világából ismert robotikai versenyszámok, valamint drónos és önvezető jármű modellek versenye mellett, kül- és beltéri bemutatók, a Honvéd-Kadét Drónprogram bemutatóversenye és más, robotokhoz kapcsolódó showelemek színesítenek – írja az MTI.