Verekedés tört ki Rubint Réka Alakreform táborában – súlyos sérülés miatt hívtak mentőt

Megdöbbentő esemény zavarta meg Rubint Réka idei Alakreform táborát: egy férfi rátámadt a stáb egyik tagjára, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Az incidens a február 21-22-i rendezvény backstage részében történt, amely farsangi bállal és közös edzéssel indult, ám egy váratlan konfliktus gyorsan feszültséget keltett – írja a Blikk.

Verekedés tört ki Rubint Réka Alakreform táborában

Példátlan incidens Rubint Réka Alakreform táborában

Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a helyszínről fejsérülés miatt szállítottak kórházba egy férfit, míg a Paksi Rendőrkapitányság szerint súlyos testi sértés miatt folyik eljárás. Schobert Norbi a történtek kapcsán azt nyilatkozta:

Nem volt senki ittas. Két fellépő között volt egy nézeteltérés a backstage-ben, az egyik vendég szólt nekünk, hogy verekedés tört ki. Azonnal beszaladtunk és mentőt hívtunk a sérült miatt, akivel másnap beszéltünk, szerencsére már sokkal jobban volt.

Rubint Réka táborai eddig zavartalanul, telt házzal zajlottak, az erőszakos eset példa nélküli. A házaspár személyesen nem érintett, de a stábtag állapota miatt egyelőre nem tudott nyilatkozni.

