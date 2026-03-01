Sokkoló igazság a drága samponokról: erre érdemes figyelni

Hírlevél
52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Sokakat elcsábítanak a díszes csomagolású, borsos árú samponok, amelyek azt ígérik, megoldást jelentenek minden hajproblémára. A szakértők szerint azonban nem feltétlenül éri meg négyszer-ötször annyit fizetni egy termékért: a drogériákban, patikákban kapható, megfizethető samponok és balzsamok is ugyanolyan hatékonyak lehetnek.
A bőrgyógyászok azt javasolják, hogy samponvásárlás előtt inkább az összetevőket, valamint a saját fejbőrünk és hajunk igényeit vizsgáljuk meg – írja az AP

Az olcsóbb sampon is ugyanolyan hatékony lehet – Fotó: Unsplash
Ne csodaszert keressünk, ha sampont vásárolunk

A szakemberek szerint nagy különbség van a sérülékeny és az ellenálló haj között. A nagyon göndör, vegyileg kezelt vagy gyakran hőkezelt haj több odafigyelést igényel, és érdemes kerülni az erősen zsírtalanító összetevőket, például a nátrium-lauril-szulfátot.

Ezzel szemben az egyenes, zsírosabb haj akár mindennapos mosást is elbír. Korpásodás esetén sokszor a vény nélkül kapható készítmények is hatásosak, tartós panaszoknál viszont orvoshoz kell fordulni.

A drágább termékek árát befolyásolhatja a fenntartható gyártás, a bioösszetevők vagy a kisebb céges háttér, de a szakértők hangsúlyozzák, hogy a hatékonyságot az aktív hatóanyagok adják, nem a márkanév vagy a luxuscsomagolás. Sőt, az érzékeny fejbőrűek gyakran jobban járnak az egyszerűbb, illatanyagmentes formulákkal. A legfontosabb tanács pedig az, hogy ne csodaszert keressünk, hanem tudatos hajápolási rutint alakítsunk ki.

