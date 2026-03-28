Akár 30 tojás is kell hozzá – húsvétkor rengeteg család készíti ezt a különleges finomságot

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

A húsvéti ünnepi asztalnak számos különleges fogása van, amelyek évszázados hagyományokat őriznek. A sárgatúró ezek közül az egyik legérdekesebb, amely elsősorban a görögkatolikus vidékeken terjedt el, és máig fontos része a húsvéti ételszentelésnek.
A sárgatúró egy erősen valláshoz kötődő húsvéti étel, amely főként Magyarország keleti részén terjedt el. A sárgatúró elsősorban a görögkatolikus vidékeken ismert, például a Cserehát térségében, a Hajdúságban és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

A sárgatúró generációk óta része a húsvéti hagyományoknak, főként Magyarország keleti vidékein Fotó: mindmegette.hu

A sárgatúró eredete

Ezeken a területeken annyira elterjedt, hogy nemcsak a görögkatolikusok, hanem a római katolikus családok is elkészítették és készítik a mai napig a húsvéti vallási szokások részeként.

A különleges étel több néven is ismert. Hívják:

  • sárgatúrónak
  • édestúrónak
  • túrócskának
  • szirikknek vagy szirkának

Az utóbbi elnevezések szláv eredetűek. A sárgatúró története szorosan kapcsolódik a húsvét előtti nagyböjthöz.

A keresztény hagyomány szerint a húsvétot megelőző negyvennapos böjt után vasárnap ismét bőséges étkezés következhetett.

A húsvéti ételeket azonban előtte megszentelték. Régen a családok hatalmas batyukba vagy kosarakba tették az ételeket, és a templomba vitték őket. A megszentelt ételekből csak jelképesen ettek egy keveset. A kosárban rendszerint több hagyományos húsvéti étel kapott helyet: sonka, kalács vagy pászka, főtt tojás, kolbász, só és természetesen sárgatúró is. Ezekből a megszentelés után jelképesen fogyasztott a család, így kezdődött a húsvéti ünnepi étkezés.

Érdekességek a sárgatúróról

1. Nagy mennyiségben készítették - Egy-egy család akár 30 tojásból is elkészítette a sárgatúrót.

2. Rengeteg tej kell hozzá - Ehhez akár 3 liter tejet is felhasználtak.

3. A levét sem dobták ki - A lecsepegtetett tejsavót felfogták egy edényben, és húsvét reggelén megitták.

4. Sós és édes ételek mellé is illik - A sárgatúrót sonkával és kaláccsal együtt fogyasztják.

Hiedelmek és népszokások

A húsvéti megszentelt ételekhez különféle hiedelmek is kapcsolódtak. Egyes településeken például a megszentelt kosárral megkerülték a házat, mert úgy tartották, hogy így elűzhetik a gonoszt. Más helyeken a megszentelt sonka csontját is megőrizték. 

Úgy hitték, hogy megvédi a házat a villámlástól, és gyógyító ereje is lehet.

Sárgatúró recept

A klasszikus sárgatúró recept a Mindmegette oldalán is megtalálható:

Hozzávalók

  • 2 liter tej
  • 20 tojás
  • 10 evőkanál cukor
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • csipet só
  • citromhéj (elhagyható)
  • mazsola (opcionális)

A tejet a cukorral, a sóval és a vaníliás cukorral felforralják, majd a tojásokat enyhén felverik. A tojásos keveréket a forró tejhez öntik, és lassú tűzön folyamatos keverés mellett addig főzik, amíg az állaga túrószerűvé nem válik. Amikor a massza összeállt, gézbe vagy vászonkendőbe öntik, az anyagot összekötik, majd fellógatják, hogy a felesleges lé lecsepegjen. A sárgatúrót ezután lehűtik, végül szeletelve tálalják.

