Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sebestyén Balázs

Súlyos büntetés: több tízmilliós bírságot kaptak Sebestyén Balázsék

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint 22 millió forint megfizetésére kötelezte a Radio Plus Kft.-t a „Balázsék” adásai miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület Sebestyén Balázsék mellett a „Megasztár” egyik adását is jogsértőnek találta, valamint egy rádiós médiaszolgáltatóval szemben is eljárást indított – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közleményük szerint a Sebestyén Balázst foglalkoztató Radio Plus Kft.-re 22 millió 300 ezer forint, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig a jogsértés ismételtsége miatt 275 ezer forint bírságot szabott ki a médiatanács a 2025. „Balázsék” október 14-én és 16-án sugárzott adásai miatt. Emellett a testület a médiaszolgáltatót a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte, ugyanis a Rádió 1-en közreadott adások megsértették a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és közzétételének időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat.

Sebestyén Balázs – Fotó: MW Bulvár
Fotó: MW Bulvár

Sebestyén Balázsék mellett a TV2 is büntetést kapott

A TV2 lineáris, illetve a TV2 Play lekérhető médiaszolgáltatásain 2025. október 11-én közzétett „Megasztár” című műsorszámmal a TV2 Zrt. megsértette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatását tiltó törvényi rendelkezést azzal, hogy egy kiskorú versenyző felfokozott érzelmi megnyilvánulásait megalázóan, a magánszférát sértő módon tette közzé – írták.

 

Az adásban a kiesés miatt érzett elkeseredését elrejteni igyekvő gyermeket a kamera a mosdóba is követte, és így a közvetítés az érintett legsérülékenyebb pillanatait is a közönség elé tárta – fejtették ki, hozzátéve, hogy emiatt a testület a TV2 Zrt.-t hárommillió forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig a jogsértés ismételtsége miatt 25 ezer forint bírságot rótt ki.

A testület eljárást indított az LBK Base Kft.-vel szemben annak megállapítására, hogy a BASE FM körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásán 2025. szeptember 11-én, október 9-én, november 1-jén és 20-án, illetve 23-án sugárzott zeneszámok közzétételével megsértette-e a klasszifikációs rendelkezéseket. A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogyan a határozatai is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.

Kiakadt a rokkanthelyre parkoló Sebestyén Balázs

A népszerű műsorvezető, Sebestyén Balázs mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyre állt be, amiért helyszíni bírságot kapott. 

Sebestyén Balázs polgárpukkasztó kijelentést tett az 1,2 milliárdos lottónyereményről

Sebestyén Balázs, a Balázsék műsor névadója ismét nagy port kavart reggeli adásában, amikor azt állította, hogy az 1,2 milliárd forintos nyeremény „nem akkora összeg”.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!