Balhé a Séfek séfében: Krausz Gábor csúnyán kiakadt az egyik versenyzőre

A Séfek séfe legutóbbi adásában ismét feszült pillanatok alakultak ki a konyhában. A TV2 gasztrorealityjében Lukasz teljesítménye annyira felbosszantotta Krausz Gábort, hogy a séf végül szokatlan büntetést szabott ki rá. A versenyzőnek a győztes csapat tagjaként sem jutott pihenés – írja a Blikk.

Krausz Gábor kiakadt a Séfek séfe legutóbbi adásában

A Séfek séfe keddi epizódjában a versenyzők egy falunapi feladat során magyaros ételeket készítettek. A főzés közben Lukasz többször is hibázott, ami nemcsak a csapattársainak, hanem Krausz Gábornak is feltűnt. A séf különösen akkor akadt ki, amikor a versenyző arra hivatkozott, hogy „nem ért a technikához”, miután elfelejtette bekapcsolni a vízforralót.

Krausz szerint Lukasz inkább színészkedik, mint főz, ezért egy ponton ki is küldte a konyhatérből.

Bár a néptáncos kóstolók döntése alapján végül a Fekete csapat nyerte a fordulót, Lukasz mégsem kapott védettséget. Krausz úgy döntött, hogy a versenyzőnek az egyéni főzésen kell bizonyítania, büntetésből ráadásul még a fokhagymapucolást is rábízta.

