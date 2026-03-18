Meglepő döntést hozott a Séfek séfe kiesett versenyzője

A Séfek séfe keddi adásáb Oláh János Gellértné Piroska, vagyis Piró búcsúzott a versenytől. A fekete csapat temperamentumos versenyzője a kiesés után őszintén mesélt arról, mit adott neki a műsor, és arról is, hogyan szeretné folytatni a gasztronómiai pályán. A Séfek séfe számára nemcsak egy tévéműsor volt, hanem komoly tanulási folyamat is – írja a Blikk.

Piró búcsúzott a versenytől a Séfek séfe legutóbbi adásában – Fotó: TV2

Piró kiesett a Séfek séfe műsorból, de nem adja fel az álmát

A TV2 népszerű gasztrorealityjének egyik emlékezetes szereplője úgy érzi, már azzal is sokat nyert, hogy részt vehetett a versenyben. Elmondása szerint a műsor során rengeteget tanult, és olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek a jövőben is segíteni fogják. Piró jelenleg konyhai kisegítőként dolgozik, de a műsor hatására komoly döntést hozott: szeptembertől szakácsiskolába szeretne járni, és mindenképpen meg akarja szerezni a szükséges végzettséget. A tévés szereplés alatt családja is végig mellette állt: gyermekei és unokái rendszeresen a képernyő előtt drukkoltak neki.

Piró szerint a nézők sokszor csak a konfliktusokat látják, pedig a háttérben kemény munka zajlik.

Én nyertese vagyok ennek a műsornak. Sokat tanultam, sok mindenen keresztül kellett menni.

– fogalmazott. Piró azt is hozzátette, nem fogja magát megjátszani senki, még a fotelharcosok kedvéért sem.

