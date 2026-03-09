A sírhelyek sorsa: mi történik, ha lejár a nyughely érvényessége?

Sokan nem tudják, meddig érvényesek elhunyt szeretteik sírhelyei, vagy hogy mi történik, ha a megváltásuk lejár. A településeken a sírhelyek megváltása különböző időtartamokra és árakon történik, a lejárt nyughelyek kezelése pedig önkormányzati szabályok szerint zajlik – írja a Kisalföld.

Ez történik az elhunyt sírhelyével, ha lejárt az érvényessége (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Gönyűn a sírhelyek maximum 25 évre válthatók meg, az árak a sírhely típusától függnek: az egyes sírhely 15.000 forint, a kettes 25.000 forint, az urnasírhelyek pedig 10–20.000 forint között mozognak. Ha a megváltás lejár, a temető értesíti a hozzátartozót, hogy újítsa meg a nyughelyet; ha nem történik meg, a sírhely felszámolható.

Győrújbaráton minden sírhelyet nyilvántartanak, és a lejárt nyughelyekhez kapcsolódó hozzátartozókat értesítik.

Ha nincs információ a hozzátartozóról, a sírhelyre felhívást helyeznek ki, amely legalább egy évig látható. Ha ez idő alatt sem jelentkeznek, a sírhely újra értékesíthetővé válik.

A kis településeken a sírhelyek ára és érvényessége változó: az egyes sírhelyek 15–20.000, a kettes sírhelyek 25–30.000 forintba kerülnek 25 évre, az urnasírhelyek és urnafülkék 10–20.000 forintért, míg a sírboltok akár 60–75.000 forintba kerülnek.

A temetőkben a nyughelyek rendszeres megváltása biztosítja, hogy a sírok gondozása és a temető rendben tartása hosszú távon is fenntartható legyen.

