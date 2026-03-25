Soltész Miklós: 85 milliárdos támogatásból 70 kórház és 20 mentőállomás fog megújulni

A kormány erőfeszítései következtében Magyarország az Európai Uniótól 2025-ben 85 milliárd forintos támogatást tudott megszerezni, amely egyébként is járt hazánknak – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pomázon szerdán.
Soltész Miklós a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában működő Boldog Gellért Szakkórházban tartott sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a megszerzett, Magyarországnak járó támogatásból egészségügyi intézmények fognak megújulni a következő évek során, és az idei esztendő sikere, hogy ebből a forrásból újabb nyolc egészségügyi intézmény részesül már most. Közölte, hogy ezek között egy állami – a Szent János Kórház – valamint egy alapítványi, továbbá hat egyházi intézmény található. Ez a nyolc intézmény összesen 31,5 milliárd forintos támogatást kap – tette hozzá.
