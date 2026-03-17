Sonka, sült húsok és édességek – így néz ki a húsvéti kínálat a SPAR-ban

A húsvéti menü elképzelhetetlen sonka nélkül, és ez idén sincs másként. A SPAR például már jóval az ünnep előtt feltölti készleteit, hiszen a kereslet ilyenkor ugrásszerűen megnő.

A kínálat rendkívül széles: a hagyományos füstölt sonkák mellett egyre többféle változat jelenik meg, például tarja, csülök vagy különböző formában előkészített húsok. A vásárlók választhatnak kedvezőbb árú és prémium termékek közül is. A mennyiségek is jól mutatják az érdeklődést: egy nagyobb üzletlánc akár több száz tonna füstölt húsáruval készül a szezonra, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő terméket.

Nem csak sonka: a pecsenyék is egyre népszerűbbek

Bár a főtt sonka klasszikus húsvéti fogás, egyre többen készítenek meleg ételeket is az ünnepre. A különböző pecsenyék, tepsis húsok és sült tarják is egyre nagyobb szerepet kapnak.

A sonkából vagy tarjából készült ételek sokoldalúan felhasználhatók. Készülhet belőlük melegszendvics, rakott étel vagy akár egy kiadós tepsis sült is.

Ez különösen akkor praktikus, ha nagyobb család gyűlik össze, hiszen a meleg fogásokkal könnyebb több embert jóllakatni. Ráadásul a maradékokat is könnyen újrahasznosíthatjuk különböző ételekben.

A desszertekből sincs hiány a SPAR polcain

A húsvéti időszak nem csak a húsételekről szól. A desszertek és sütemények legalább ilyen fontos szerepet kapnak az ünnepi asztalon.

A klasszikus édességek, mint a kalács, a bejgli vagy a különböző kuglófok továbbra is népszerűek. Emellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a különlegesebb, díszdobozos vagy prémium édességek is.

A SPAR széles választékban kínál sütési alapanyagokat is: lisztekből, cukrokból, csokoládékból és egyéb hozzávalókból akár több százféle termék közül választhatunk. Ezen az oldalon pedig a finomabbnál finomabb sütik elkészítéséhez is találunk egy kis segítséget. De aki nem akar ezzel bíbelődni, az kész desszerteket is talál az áruházak kínálatában.

Egyre tudatosabb vásárlók, változó trendek

Az elmúlt években a vásárlói szokások is változtak. Egyre többen keresik a jobb minőségű, prémium termékeket, miközben az árérzékenyebb vásárlók a kedvezőbb árú alternatívákat részesítik előnyben.