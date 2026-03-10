Kuponarzenállal teszi olcsóbbá a bevásárlást a SPAR

Tavaszi akcióval készül országszerte a SPAR, a 2026. március 9-11. között vehető elérhető a kedvezményfüzete összesen 75 kupont tartalmaz. Ezeket 2026. március 12. és 22. között lehet beváltani a SPAR, az INTERSPAR, a City SPAR, a SPAR partner és a SPAR market üzletekben. A kedvezmények mértéke 15 és 50 százalék között alakul, a kuponok pedig digitális formában a MySPAR alkalmazásban is elérhetők.

Óriási kuponarzenállal indítja a tavaszt a SPAR

Fotó: SPAR

Az akció célja, hogy segítsen előre megtervezni a nagybevásárlást. A kuponok között mindennapi alapélelmiszerek, háztartási és tisztítószerek, italok, valamint családosoknak szóló ajánlatok is szerepelnek. Több kedvezmény a közelgő húsvéti készülődéshez is jól jöhet: például tormára, majonézre, üdítőkre vagy a sütéshez-főzéshez szükséges alapanyagokra is vonatkozik.

Különleges kuponok az INTERSPAR hipermarketekben

Az INTERSPAR áruházakban speciális ajánlatok is elérhetők. A LEGO készletek – többek között a Technic, Creator, Botanicals, Ninjago és Star Wars kollekció darabjai – 30% kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Emellett az Oral-B termékekre is 30%-os akció érvényes, így a család több tagja is találhat számára hasznos ajánlatot.

Segítség a húsvéti készülődéshez

A kuponfüzet számos olyan terméket tartalmaz, amelyek jól jöhetnek a húsvéti ételek elkészítéséhez. A Gyermelyi tészták 30%-kal olcsóbban kerülhetnek a kosárba, a Koch’s tormák – a klasszikus, majonézes, almás vagy wasabis változat – akár 40%-os kedvezménnyel kaphatók. A Bonduelle konzervek és a Knorr főzési alapok 25%-kal, a Findus gyorsfagyasztott wok termékek pedig 30%-kal olcsóbban segítik a hétköznapi főzést. A Háziasszony dzsemek 35%-os kedvezménnyel kaphatók, így könnyen feltölthető velük a kamra reggelikhez vagy süteményekhez.

Akciós kávék és italok

Az italok kategóriájában is több kedvezmény található. A Martini pezsgők 45%-kal olcsóbban vásárolhatók meg, a Thummerer borokra 25% kedvezmény jár. A Jacobs és a Lavazza kávék 30%-os kuponnal érhetők el, míg a PRIME Hydration italok féláron kerülhetnek a kosárba.

Kedvezmények a háztartásban is

A kuponok a háztartási és tisztítószerek esetében is jelentős megtakarítást kínálnak. A Coccolino öblítők 25%-os kedvezménnyel kaphatók, a Bref termékek és a Surf mosógél akár 40%-kal olcsóbban érhető el. A Scrub Daddy és Scrub Mommy tisztítóeszközök 25%-os akcióban szerepelnek.

A családos vásárlók számára is akadnak kedvezmények: a Pampers pelenkákra és babaápolási termékekre akár 20%, a Baba termékeire pedig 25% kedvezmény használható fel.

Érdemes beszerezni a kuponfüzetet

A kuponfüzet 2026. március 9. és 11. között érhető el, a benne található kedvezmények pedig 2026. március 12. és 22. között válthatók be a készlet erejéig elérhető termékekre. A kuponok a MySPAR applikációban is megtalálhatók a megadott időszakban.