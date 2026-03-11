Új online platform indult, amely a magyar startupökoszisztéma szereplőit igyekszik egyetlen digitális térben összekapcsolni. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá és könnyebben hozzáférhetővé tegye mindazokat az információkat, amelyekre egy induló vállalkozásnak vagy befektetőnek szüksége lehet.

Egy helyen a magyar startupökoszisztéma – elindult az új platform.

A platformot a Nemzeti Innovációs Ügynökség szakmai koordinációjával hozták létre, és az a szándék áll mögötte, hogy a magyar innovációs környezet szereplői könnyebben találjanak egymásra. A felület egyszerre információs központ, adatbázis és kapcsolatépítési pont a startupok, befektetők, inkubátorok, akcelerátorok, egyetemek és vállalati partnerek számára.

A digitális platform egyik legfontosabb célja, hogy bemutassa a hazai startupközeg struktúráját, és segítse az eligazodást abban a sokszor bonyolult rendszerben, amelyben az induló cégeknek támogatást, programokat vagy befektetőket kell találniuk.

Miért volt szükség egy központi platformra?

A startupökoszisztémák egyik leggyakoribb problémája az információk széttagoltsága. Sok esetben a programok, pályázatok, mentorálási lehetőségek vagy befektetési lehetőségek különböző szervezeteknél és weboldalakon érhetők el.

Ez különösen nehézzé teheti az induló vállalkozások számára, hogy gyorsan megtalálják a számukra releváns lehetőségeket. Az új platform ezt a problémát igyekszik megoldani azzal, hogy egyetlen felületen gyűjti össze a legfontosabb információkat és szereplőket.

Az oldal így egyfajta térképként működik: bemutatja a magyar startupvilág intézményeit, programjait és lehetőségeit, miközben kapcsolódási pontokat is teremt az ökoszisztéma különböző szereplői között.

Mit kínál az új startupplatform?

A felület többféle funkcióval segíti az innovációs közösség tagjait. Az oldalon például megtalálhatók a hazai startupvilág kulcsszereplői, valamint a vállalkozások fejlődését támogató programok és kezdeményezések.

A platform többek között az alábbiakat gyűjti össze:

startupokat segítő programok és kezdeményezések

jogi és üzleti információk induló vállalkozások számára

finanszírozási és támogatási lehetőségek

az ökoszisztéma szereplőinek adatbázisa

Ezzel az induló cégek gyorsabban képet kaphatnak arról, milyen lehetőségek állnak előttük, és mely szervezetekhez érdemes fordulniuk egy-egy fejlődési szakaszban.