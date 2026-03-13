Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Választás 2026

Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Fontos

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

kórház

Steiner Attila: 31,5 milliárd forint jön a kórházak fejlesztésére – ez több intézményt érint

22 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb jelentős fejlesztések indulhatnak a magyar egészségügyben, miután több kórház energetikai korszerűsítésére nyílik lehetőség. Steiner Attila pénteken jelentette be Budapesten, hogy 31,5 milliárd forint uniós forrásból nyolc egészségügyi intézmény újulhat meg, köztük több budapesti kórház is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kórházenergiaügyi minisztériumforint

Nyolc kórház energetikai fejlesztésére nyílik lehetőség 31,5 milliárd forint uniós forrásból – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten.

Steiner Attila bejelentette: milliárdos uniós forrásból újulhatnak meg kórházak, köztük a Szent János kórház épületei is.
Steiner Attila bejelentette: milliárdos uniós forrásból újulhatnak meg kórházak, köztük a Szent János kórház épületei is Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Steiner Attila: Újabb kórházi fejlesztések indulnak uniós forrásból

Steiner Attila, aki a 3. sz. választókerület fideszes képviselőjelölt is, az Észak-budai Szent János Centrumkórház előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, a nyolc intézményből négy budapesti. Részesül a fejlesztési pénzből a Szent János kórház is, ahol két épület újul meg 6,8 milliárd forintból - tette hozzá.

Steiner Attila úgy fogalmazott: „Ez nagy eredmény a nagy ellenszélben" és emlékeztetett arra, hogy tavaly 85 milliárd forintot sikerült lehívni, ebből 70 kórház és húsz mentőállomás újul meg szerte az országban. Ez a program folytatódik most a 31,5 milliárd forintos keretből, az intézmények között van állami és egyházi fenntartású is - mondta.

„Mindezt egy olyan környezetben, ahol politikai ellenfeleink azon mesterkednek Brüsszelben, hogy ne jussunk hozzá ezekhez a forrásokhoz, ennek ellenére sikerült ezeket a forrásokat hazahozni" - fogalmazott.

Felidézte, hogy csaknem 5 milliárd forintból újítják fel a Kútvölgyi úti rendelőintézetet, a munkák heteken belül elkezdődnek, valamint szintén a János kórházban 300 millió forintos támogatást biztosítottak a fűtési-hűtési rendszer korszerűsítésére. Megemlítette azt is, hogy nemrég adták át a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika több mint 14,5 milliárd forintból megépült új épületét.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője azt mondta, az Egészséges Budapest Program (EBP) keretén belül a kormány folyamatosan fejlesztette a budapesti és a közép-magyarországi régió egészségügyi ellátást.

Mint mondta, az EBP-ben 133 milliárd forint értékben újultak és újulnak meg egészségügyi intézmények.

A politikus kitért Kollár Kingának, a Tisza Párt EP-képviselőjének korábbi, egészségügyet érintő mondataira, miszerint örülnek annak, hogy elmaradnak kórházi fejlesztések, hiszen ettől várják a Tisza Párt győzelmét.

Szentkirályi Alexandra úgy vélte, „az emberek különbséget tudnak tenni aközött, hogy ki akar jót nekik és ki az, aki csak a politikai haszonszerzés lehetőségét látja bennük, és ennek megfelelően fognak áprilisban dönteni". Áprilisban nemcsak sorsot választunk, hanem jövőt is – hangoztatta.

Szentkirályi Alexandra szerint aközött kell választani, hogy a forrásokat a jövőben az egészségügyre vagy Ukrajnára fordítsák. A kettő egyszerre biztos nem fog menni - emelte ki.

A kormánypárti politikus kiemelte, azon fognak dolgozni, hogy az emberek egyre javuló minőségű egészségügyi ellátást kapjanak.

Ralovich Zsolt, a kórház főigazgatója azt mondta, a most bejelentett fejlesztés egy újabb mérföldkő a kórház életében, és a gyermekellátás fejlesztése mindannyiunk számára fontos.

Mint mondta, 2020 óta folyamatos a Szent János kórház fejlesztése, 2020-2022 között több mint 35 ezer négyzetméter újult meg, 2023-2024-ben a Kútvölgyi tömböt újították meg kívül-belül, és 2024-ben megtörtént a budai traumatológiai centrum korszerűsítése is.

A Szent János kórház a budai oldalon az egyetlen komplex gyermekellátó intézmény, tavaly 134 ezer gyermeket láttak el járóbetegként, 10 ezer gyermeket kezeltek fekvőbetegként és több mint 1600 műtétet végeztek – ismertette.

A felújításról elmondta, a két épület megújításával 21. századi feltételekkel látják majd el a gyerekeket.

Kőnig Róbert gyermeksebész, traumatológus, miniszterelnöki biztos arról beszélt, Steiner Attilával több hónapja dolgoznak azon, hogy elindítsák a budai oldal és Közép-Magyarország északi része gyermekellátásának modernizációját. A János kórház nagy forgalmú intézmény, fontos, hogy egy modern gyermekellátás legyen az intézményben - emelte ki.

Steiner Attila ismertetése szerint a most bejelentett uniós forrásból részesül még a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, a Szent Ferenc Kórház, a Budai Irgalmasrendi Kórház, a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház, a pomázi Boldog Gellért Szakkórház, a törökbálinti Református Pulmonológiai Centrum és a Bátor Tábor Alapítvány hatvani telephelye.

Aki „ráindul” Magyar Péterre… és a Kutyapárt miatt van az egész!

Készüljenek, ez izgalmas adás lesz. A Politikai Hobbista Vendégest mai adásában Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár beszélget Jeszenszky Zsolttal.

A gázfogyasztók aligha kaphattak volna ennél jobb hírt

Felkészült a fűtési szezonra az ország, másfél évnyi lakossági fogyasztásra elég gázt tároltak be a hazai tárolókba, ami kellő biztonságot ad a távfűtést is biztosító fűtőerőművek működéséhez - mondta Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten, az Erőművek Éjszakája megnyitóján.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!