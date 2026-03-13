Steiner Attila: 31,5 milliárd forint jön a kórházak fejlesztésére – ez több intézményt érint

Nyolc kórház energetikai fejlesztésére nyílik lehetőség 31,5 milliárd forint uniós forrásból – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten.
Steiner Attila: Újabb kórházi fejlesztések indulnak uniós forrásból
Steiner Attila, aki a 3. sz. választókerület fideszes képviselőjelölt is, az Észak-budai Szent János Centrumkórház előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, a nyolc intézményből négy budapesti. Részesül a fejlesztési pénzből a Szent János kórház is, ahol két épület újul meg 6,8 milliárd forintból - tette hozzá.
Steiner Attila úgy fogalmazott: „Ez nagy eredmény a nagy ellenszélben" és emlékeztetett arra, hogy tavaly 85 milliárd forintot sikerült lehívni, ebből 70 kórház és húsz mentőállomás újul meg szerte az országban. Ez a program folytatódik most a 31,5 milliárd forintos keretből, az intézmények között van állami és egyházi fenntartású is - mondta.
„Mindezt egy olyan környezetben, ahol politikai ellenfeleink azon mesterkednek Brüsszelben, hogy ne jussunk hozzá ezekhez a forrásokhoz, ennek ellenére sikerült ezeket a forrásokat hazahozni" - fogalmazott.
Felidézte, hogy csaknem 5 milliárd forintból újítják fel a Kútvölgyi úti rendelőintézetet, a munkák heteken belül elkezdődnek, valamint szintén a János kórházban 300 millió forintos támogatást biztosítottak a fűtési-hűtési rendszer korszerűsítésére. Megemlítette azt is, hogy nemrég adták át a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika több mint 14,5 milliárd forintból megépült új épületét.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője azt mondta, az Egészséges Budapest Program (EBP) keretén belül a kormány folyamatosan fejlesztette a budapesti és a közép-magyarországi régió egészségügyi ellátást.
Mint mondta, az EBP-ben 133 milliárd forint értékben újultak és újulnak meg egészségügyi intézmények.
A politikus kitért Kollár Kingának, a Tisza Párt EP-képviselőjének korábbi, egészségügyet érintő mondataira, miszerint örülnek annak, hogy elmaradnak kórházi fejlesztések, hiszen ettől várják a Tisza Párt győzelmét.
Szentkirályi Alexandra úgy vélte, „az emberek különbséget tudnak tenni aközött, hogy ki akar jót nekik és ki az, aki csak a politikai haszonszerzés lehetőségét látja bennük, és ennek megfelelően fognak áprilisban dönteni". Áprilisban nemcsak sorsot választunk, hanem jövőt is – hangoztatta.
Szentkirályi Alexandra szerint aközött kell választani, hogy a forrásokat a jövőben az egészségügyre vagy Ukrajnára fordítsák. A kettő egyszerre biztos nem fog menni - emelte ki.
A kormánypárti politikus kiemelte, azon fognak dolgozni, hogy az emberek egyre javuló minőségű egészségügyi ellátást kapjanak.
Ralovich Zsolt, a kórház főigazgatója azt mondta, a most bejelentett fejlesztés egy újabb mérföldkő a kórház életében, és a gyermekellátás fejlesztése mindannyiunk számára fontos.
Mint mondta, 2020 óta folyamatos a Szent János kórház fejlesztése, 2020-2022 között több mint 35 ezer négyzetméter újult meg, 2023-2024-ben a Kútvölgyi tömböt újították meg kívül-belül, és 2024-ben megtörtént a budai traumatológiai centrum korszerűsítése is.
A Szent János kórház a budai oldalon az egyetlen komplex gyermekellátó intézmény, tavaly 134 ezer gyermeket láttak el járóbetegként, 10 ezer gyermeket kezeltek fekvőbetegként és több mint 1600 műtétet végeztek – ismertette.
A felújításról elmondta, a két épület megújításával 21. századi feltételekkel látják majd el a gyerekeket.
Kőnig Róbert gyermeksebész, traumatológus, miniszterelnöki biztos arról beszélt, Steiner Attilával több hónapja dolgoznak azon, hogy elindítsák a budai oldal és Közép-Magyarország északi része gyermekellátásának modernizációját. A János kórház nagy forgalmú intézmény, fontos, hogy egy modern gyermekellátás legyen az intézményben - emelte ki.
Steiner Attila ismertetése szerint a most bejelentett uniós forrásból részesül még a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, a Szent Ferenc Kórház, a Budai Irgalmasrendi Kórház, a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház, a pomázi Boldog Gellért Szakkórház, a törökbálinti Református Pulmonológiai Centrum és a Bátor Tábor Alapítvány hatvani telephelye.
