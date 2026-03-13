Steiner Attila: 31,5 milliárd forint jön a kórházak fejlesztésére – ez több intézményt érint

Nyolc kórház energetikai fejlesztésére nyílik lehetőség 31,5 milliárd forint uniós forrásból – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten.

Steiner Attila bejelentette: milliárdos uniós forrásból újulhatnak meg kórházak, köztük a Szent János kórház épületei is Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Steiner Attila: Újabb kórházi fejlesztések indulnak uniós forrásból

Steiner Attila, aki a 3. sz. választókerület fideszes képviselőjelölt is, az Észak-budai Szent János Centrumkórház előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, a nyolc intézményből négy budapesti. Részesül a fejlesztési pénzből a Szent János kórház is, ahol két épület újul meg 6,8 milliárd forintból - tette hozzá.

Steiner Attila úgy fogalmazott: „Ez nagy eredmény a nagy ellenszélben" és emlékeztetett arra, hogy tavaly 85 milliárd forintot sikerült lehívni, ebből 70 kórház és húsz mentőállomás újul meg szerte az országban. Ez a program folytatódik most a 31,5 milliárd forintos keretből, az intézmények között van állami és egyházi fenntartású is - mondta.

„Mindezt egy olyan környezetben, ahol politikai ellenfeleink azon mesterkednek Brüsszelben, hogy ne jussunk hozzá ezekhez a forrásokhoz, ennek ellenére sikerült ezeket a forrásokat hazahozni" - fogalmazott.

Felidézte, hogy csaknem 5 milliárd forintból újítják fel a Kútvölgyi úti rendelőintézetet, a munkák heteken belül elkezdődnek, valamint szintén a János kórházban 300 millió forintos támogatást biztosítottak a fűtési-hűtési rendszer korszerűsítésére. Megemlítette azt is, hogy nemrég adták át a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika több mint 14,5 milliárd forintból megépült új épületét.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője azt mondta, az Egészséges Budapest Program (EBP) keretén belül a kormány folyamatosan fejlesztette a budapesti és a közép-magyarországi régió egészségügyi ellátást.

Mint mondta, az EBP-ben 133 milliárd forint értékben újultak és újulnak meg egészségügyi intézmények.

A politikus kitért Kollár Kingának, a Tisza Párt EP-képviselőjének korábbi, egészségügyet érintő mondataira, miszerint örülnek annak, hogy elmaradnak kórházi fejlesztések, hiszen ettől várják a Tisza Párt győzelmét.