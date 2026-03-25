Amit Gerzsenyi Gabriella mond, az humbug, hazugság

Amíg érkezik Magyarországra orosz energia, kizárólag addig tartható fenn a rezsicsökkentés a védett üzemanyagárak rendszere – ezt mondta Számháború legújabb adásában Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó. Az elmúlt hetekben valóságos energiaársokknak lehettünk a szemtanúi. Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt évek óta nem látott szintre emelkedtek az olajárak, aminek következtében üzemanyagárrobbanás történt az európai országokban.

Németországban és Ausztriában is bőven 2 euró felett van a benzin és a gázolaj ára, de nem sokkal jobb a helyzet Romániában sem. Keleti szomszédunknál mindkét üzemanyagtípus meghaladja már a 700 forintot.

A magyarok ugyanakkor még szerencsésnek mondhatják magukat. Március 9-én jelentette be a kormány, hogy védett üzemanyagárakat vezet be a hazai rendszámú autósok számára.