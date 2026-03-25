95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Gerzsenyi Gabriella

Amit Gerzsenyi Gabriella mond, az humbug, hazugság

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szalai Piroskával, miniszterelnöki főtanácsadóval beszélgettünk az üzemanyaghelyzetről és a Tisza Párt ellentmondásairól a Számháború legújabb adásában.
Amíg érkezik Magyarországra orosz energia, kizárólag addig tartható fenn a rezsicsökkentés a védett üzemanyagárak rendszere – ezt mondta Számháború legújabb adásában Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó. Az elmúlt hetekben valóságos energiaársokknak lehettünk a szemtanúi. Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt évek óta nem látott szintre emelkedtek az olajárak, aminek következtében üzemanyagárrobbanás történt az európai országokban.

Németországban és Ausztriában is bőven 2 euró felett van a benzin és a gázolaj ára, de nem sokkal jobb a helyzet Romániában sem. Keleti szomszédunknál mindkét üzemanyagtípus meghaladja már a 700 forintot.

A magyarok ugyanakkor még szerencsésnek mondhatják magukat. Március 9-én jelentette be a kormány, hogy védett üzemanyagárakat vezet be a hazai rendszámú autósok számára.

 

