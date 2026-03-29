A kiugrott ukrán kém bevallotta, hogy a Stripe nevű online fizetési oldalon keresztül is finanszírozzák az ukránok a Tisza Pártot

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kemény üzenetet küldött Ruszin-Szendinek

Éles hangvételű üzenetet tett közzé a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán, amelyben egykori katonai vezetőt vett célba. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Magyar Honvédség átalakítása és a fiatalítási program tudatos és szükséges lépés volt az elmúlt években.
„Romi, a Magyar Honvédség történetének legjelentősebb fejlesztési programját hajtottuk végre az elmúlt 10 évben, amelynek legfontosabb szakasza ez a mostani 4 év volt." – kezdte a posztját a honvédelmi miniszter. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kemény üzenetet küldött a Honvédséggel kapcsolatban, súlyos állításokat fogalmazott meg a fiatalítási programról.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kemény üzenetet küldött a Honvédséggel kapcsolatban, súlyos állításokat fogalmazott meg a fiatalítási programról Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Ennek a fejlődésnek fontos lépése volt a fiatalítás. Több állam megcsinálta már azt, hogy a szolgálatban érdemeik mellett elfáradt, fizikailag annak terheit viselni nem képes katonákat a rendszerből kiengedi. Ezt a programot TE is támogattad. Ez a program más nemzetekhez képest rendkívül nagyvonalúan bánt a magyar katonákkal. A fizetésük 70 százalékát a nyugdíjig megkapják, és emellett a piacon munkát is vállalhatnak. TE is kapsz így havi ~1,3 millió forintot. Ennek ellenére bosszú- és hatalomvágyból igyekszel megbontani a Honvédség egységét, politikát vittél a haderőbe. Hagyd abba a hazudozást! A fiatalítást támogattad, és gondolkodás nélkül vállaltad a végrehajtását. A neveket TE terjesztetted elő, az aláírásod rajta van, kérni fogom a titkosítás alóli feloldást, hogy mindenki láthassa. Gyűlöletre nem szabad jövőt építeni, és a magyaroknak nincs szükségük ukrán kormányra, amelynek te vagy az egyik legfőbb támogatója, Zaluzsnij haverjа. Az egyetlen biztos választás a Fidesz!

 

 

 

 

 

 

