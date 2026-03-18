Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nagyon komoly erők mozdultak meg Magyarország ellen

Az országjárás jászberényi állomásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy Magyarország előtt sorsfordító időszak áll. A honvédelmi miniszter szerint csak olyan kormány jelenthet biztosítékot, amely az ország érdekeit és a békét képviseli. A miniszter szerint olyan kormányra van szükség, amely a szuverenitás, az energiabiztonság és a béke mellett áll.

Választás 2026 - Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nagyon komoly erők fogtak össze Magyarország ellen – erről beszélt a politikus az országjárás során (A képen a honvédelmi miniszter) Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Választás 2026 – Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nagyon komoly erők fogtak össze Magyarország ellen

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a sajtótájékoztatón arról beszélt: az a kabinet, amelyet a mostani választásokon meg fognak bízni a polgárok, a következő négy évben sorsfordító kérdésekben kell, hogy állást foglaljon. Hozzátette, hogy olyan kormányra van szükségük a magyaroknak, amely egyrészt szándékában tisztán, helyesen és egyértelműen az ország érdekei, szuverenitása, energiabiztonsága, katonai biztonsága mellett áll, és kiáll a béke, valamint a háborúból kimaradás mellett.

Hiszen nem elég akarni, nem elég szépeket mondani a békéről és a gazdasági prosperitásról, hanem meg kell lennie annak az erőnek, annak az elszánásnak, annak a tapasztalatnak és tudásnak, amely az Orbán Viktor vezette kormányban megvan, és amely Magyarországon jelenleg sehol másutt nincsen meg

– jelentette ki a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott, most arról beszélünk, hogy Brüsszel régi vágyának – amely már a „migránsidőszakban” elkezdődött, amikor Magyarország előre megmondta, hogy illegális bevándorlók özöne fogja elárasztani Európát, ami megváltoztatja a kontinens egész karakterét – a kormány ellen tudott állni. Hozzáfűzte, most itt van a háború kérdése is, amelyben Brüsszel egyértelműen Ukrajna pártjára állt, alázatosan követi és támogatja Ukrajna azon szándékát, hogy mindenkit bevonjon a konfliktusba.

Az ukránokat az az érdekük, hogy a Tisza Párt nyerje a választásokat

A tárcavezető azt mondta, az ukránoknak joguk, hogy védjék az országukat, és ebben az ő érdekük, hogy minél többen álljanak mellettük, minél többen támogassák őket pénzzel, fegyverrel, katonával, de ez nem a magyarok érdeke. Hozzáfűzte, Kijev pedig Brüsszellel összefogva abban érdekelt, hogy Magyarország megváltoztassa politikai álláspontját, és csatlakozzon ahhoz, amit a többi európai állam csinál. Ezért kormányváltásra készül, ezért mozgatja meg minden erejét és befolyását, hogy a jelenlegi magyar, nemzeti alapon álló kabinet a most következő választásokon megbukjon, és egy Tisza nevű politikai kísérlet kerüljön hatalomra, amely mindent meg fog tenni, amit elvárnak tőle – figyelmeztetett a miniszter.