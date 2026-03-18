Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nagyon komoly erők mozdultak meg Magyarország ellen

Az országjárás jászberényi állomásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy Magyarország előtt sorsfordító időszak áll. A honvédelmi miniszter szerint csak olyan kormány jelenthet biztosítékot, amely az ország érdekeit és a békét képviseli. A miniszter szerint olyan kormányra van szükség, amely a szuverenitás, az energiabiztonság és a béke mellett áll.
Választás 2026 – Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nagyon komoly erők fogtak össze Magyarország ellen
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a sajtótájékoztatón arról beszélt: az a kabinet, amelyet a mostani választásokon meg fognak bízni a polgárok, a következő négy évben sorsfordító kérdésekben kell, hogy állást foglaljon. Hozzátette, hogy olyan kormányra van szükségük a magyaroknak, amely egyrészt szándékában tisztán, helyesen és egyértelműen az ország érdekei, szuverenitása, energiabiztonsága, katonai biztonsága mellett áll, és kiáll a béke, valamint a háborúból kimaradás mellett.
Hiszen nem elég akarni, nem elég szépeket mondani a békéről és a gazdasági prosperitásról, hanem meg kell lennie annak az erőnek, annak az elszánásnak, annak a tapasztalatnak és tudásnak, amely az Orbán Viktor vezette kormányban megvan, és amely Magyarországon jelenleg sehol másutt nincsen meg
– jelentette ki a miniszter.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott, most arról beszélünk, hogy Brüsszel régi vágyának – amely már a „migránsidőszakban” elkezdődött, amikor Magyarország előre megmondta, hogy illegális bevándorlók özöne fogja elárasztani Európát, ami megváltoztatja a kontinens egész karakterét – a kormány ellen tudott állni. Hozzáfűzte, most itt van a háború kérdése is, amelyben Brüsszel egyértelműen Ukrajna pártjára állt, alázatosan követi és támogatja Ukrajna azon szándékát, hogy mindenkit bevonjon a konfliktusba.
Az ukránokat az az érdekük, hogy a Tisza Párt nyerje a választásokat
A tárcavezető azt mondta, az ukránoknak joguk, hogy védjék az országukat, és ebben az ő érdekük, hogy minél többen álljanak mellettük, minél többen támogassák őket pénzzel, fegyverrel, katonával, de ez nem a magyarok érdeke. Hozzáfűzte, Kijev pedig Brüsszellel összefogva abban érdekelt, hogy Magyarország megváltoztassa politikai álláspontját, és csatlakozzon ahhoz, amit a többi európai állam csinál. Ezért kormányváltásra készül, ezért mozgatja meg minden erejét és befolyását, hogy a jelenlegi magyar, nemzeti alapon álló kabinet a most következő választásokon megbukjon, és egy Tisza nevű politikai kísérlet kerüljön hatalomra, amely mindent meg fog tenni, amit elvárnak tőle – figyelmeztetett a miniszter.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, „látjuk, hogy összefújt a szél mindent az elmúlt évtizedekből, látjuk, hogy megjelent a globális tőke képviselője, a Shell képviselője, aki a legmagasabb pozícióban van a Tisza Pártban, látjuk azt, hogy a sorosista NGO-hálózat kiemelt amerikai lobbistája szintén a legmagasabb pozícióban van”. Ezt a munkát pedig kívülről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és országa egy összehangolt cselekvéssorozattal támogatja.
Ez olyan hadművelet, amit nem fegyverrel vívnak, hanem összetett módon, részben kommunikációval, részben titkosszolgálati eszközökkel, részben pedig konkrét döntésekkel
– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Az ukránok titkosszolgálati eszközöket is bevetnek
A tárcavezető azt mondta, nap mint nap láthatjuk a sajtóban azokat a megnyilvánulásokat, amelyek immáron a magyar miniszterelnök személyét és családjának tagjait fenyegetik. Hozzáfűzte, hogy a titkosszolgálati beavatkozásra is számtalan példa és alkalom adódott, a konkrét cselekvésekre és döntésekre pedig nem kell annál több példa, mint hogy elzárták és zárva tartják a Barátság kőolajvezetéket.
Egy olyan ország teszi ezt egyébként, amelyik felrobbantotta az Északi Áramlat vezetéket, és nem is leplezi, hogy a műszaki képesség meglenne az olajvezeték működésének fenntartásához, de a politikai szándék hiányzik
– mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Nem katonai, hanem diplomáciai megoldás kell a háború lezárásához
Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie; békével le kellene zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf kedden sajtótájékoztatón, miután megbeszélést folytatott Jaromír Zunával, Csehország védelmi miniszterével.