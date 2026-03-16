A 2026-os választások tétje Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az, hogy a választók béke és háború között döntenek. A honvédelmi miniszter sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy a Fidesz politikai ellenfelei szerinte tagadják a háborús veszélyt a magyarokra.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: béke és háború között kell választani április 12-én

Az április 12-i országgyűlési választás sorfordító válaszút, amelyen a béke, vagy a háború között kell választani - mondta hétfőn Szombathelyen a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Fidesz választási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatóján közölte: a Fidesz politikai ellenfelei annak puszta tényét is tagadják, hogy a háború veszélyt jelent a magyarokra.

Mindez nehezen érthető, hiszen ötödik éve zajlik egy nagy háború tőlünk keletre, a szomszédunkban, ahol a nemzettársaink személyesen is részt vesznek, "kényszersorozáson" esnek át, sokan közülük meghalnak egy olyan nagy háborúban, amely naponta több mint ezer ember életét követeli – mondta.

Mindezek mellett ott van a közel-keleti háború is, amely lángba borította a régiót, és amelynek gazdasági hatásait mi is érezzük a mindennapokban. "Ilyen körülmények között azt mondani, hogy a háború nem fenyeget, az teljes felelőtlenség, az ellenzéki szavazók teljes sötétben tartása, ezt mi nem tehetjük meg, ezért a háborúk kérdése a választói fórumokon is fontos téma lesz, meg fogjuk beszélni, hogy mit tehetünk ellene"- hangoztatta.

Példaként említette a nemzeti petíció aláírását.

Kifejezhetjük a háború elutasítását, a béke melletti elköteleződést, hogy április 12-én arra szavazunk, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely képes minket kint tartani a háborúból. Olyan kormánya legyen, amelyik képes nemet mondani azoknak az erőknek, amelyek nemcsak szóval, most már tettekkel is kényszeríteni akarnak bennünket, hogy beszálljunk ebbe a háborúba

– mondta a miniszter.

Március 15-én, a Tisza menetében Daniel Freud európai parlamenti képviselő, "nem ismerve a helyi viszonyokat", lelkesen elmesélte, hogy képviselőként mik az elvárása egy Tisza-kormánnyal szemben. "Ukrajna finanszírozása és katonai segítése, leválás az olcsó orosz olajról, valamint Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása" – közölte.