Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

24 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hétfőn Szombathelyen beszélt az április 12-i választás jelentőségéről. A 2026-os választások tétje szerinte az, hogy béke vagy háború között kell dönteni. A honvédelmi miniszter azt is állította, politikai ellenfeleik tagadják a háború veszélyét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választásokmagyar választásSzalay-Bobrovnicky Kristófháború

A 2026-os választások tétje Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az, hogy a választók béke és háború között döntenek. A honvédelmi miniszter sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy a Fidesz politikai ellenfelei szerinte tagadják a háborús veszélyt a magyarokra.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: béke és háború között kell választani április 12-én, Budapest, 2026. február 26.Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére összehívott egyeztető törzs második értekezlete után a Honvédelmi Minisztériumban 2026. február 26-án.MTI/Bruzák Noémi
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: béke és háború között kell választani április 12-én Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: béke és háború között kell választani április 12-én

Az április 12-i országgyűlési választás sorfordító válaszút, amelyen a béke, vagy a háború között kell választani - mondta hétfőn Szombathelyen a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Fidesz választási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatóján közölte: a Fidesz politikai ellenfelei annak puszta tényét is tagadják, hogy a háború veszélyt jelent a magyarokra.

Mindez nehezen érthető, hiszen ötödik éve zajlik egy nagy háború tőlünk keletre, a szomszédunkban, ahol a nemzettársaink személyesen is részt vesznek, "kényszersorozáson" esnek át, sokan közülük meghalnak egy olyan nagy háborúban, amely naponta több mint ezer ember életét követeli – mondta.

Mindezek mellett ott van a közel-keleti háború is, amely lángba borította a régiót, és amelynek gazdasági hatásait mi is érezzük a mindennapokban. "Ilyen körülmények között azt mondani, hogy a háború nem fenyeget, az teljes felelőtlenség, az ellenzéki szavazók teljes sötétben tartása, ezt mi nem tehetjük meg, ezért a háborúk kérdése a választói fórumokon is fontos téma lesz, meg fogjuk beszélni, hogy mit tehetünk ellene"- hangoztatta.

Példaként említette a nemzeti petíció aláírását.

Kifejezhetjük a háború elutasítását, a béke melletti elköteleződést, hogy április 12-én arra szavazunk, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely képes minket kint tartani a háborúból. Olyan kormánya legyen, amelyik képes nemet mondani azoknak az erőknek, amelyek nemcsak szóval, most már tettekkel is kényszeríteni akarnak bennünket, hogy beszálljunk ebbe a háborúba

 – mondta a miniszter.

Március 15-én, a Tisza menetében Daniel Freud európai parlamenti képviselő, "nem ismerve a helyi viszonyokat", lelkesen elmesélte, hogy képviselőként mik az elvárása egy Tisza-kormánnyal szemben. "Ukrajna finanszírozása és katonai segítése, leválás az olcsó orosz olajról, valamint Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása" – közölte.

"Nekünk (...) ezek ellen a törekvések ellen kell fellépnünk!" – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Vámos Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Vas vármegye 1-es számú választókerületében úgy fogalmazott: az áprilisi választások tétje az is, hogy meg tudják-e őrizni az elmúlt 16 év vívmányait, a nyugdíjtámogatásokat, az otthonteremtési támogatásokat, az adócsökkentést, a rezsicsökkentést.

Ha rosszul választunk, olyan irányt is vehet az ország útja, amelyen idegen hatalmaknak leszünk kiszolgáltatva, nem leszünk urai saját szabadságunknak, a szuverenitásunknak

– mondta Vámos Zoltán – közölte az MTI.

A mostani választás dönthet háború és béke kérdésében

A budapesti Fidesz elnöke szerint a következő választás különösen nagy tétet hordoz Magyarország számára. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: a kérdés az, hogy az ország megőrzi-e békepárti álláspontját egy egyre feszültebb nemzetközi helyzetben.

Kiderült, mit vár Brüsszel a Tiszától

Kiteregette a lapjait Brüsszel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a legújabb Facebook-videójában elárulta, mit kért a Tisza Párttól Daniel Freund, az  Európai Parlament képviselője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!