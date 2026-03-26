Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Állítsuk meg az ukrán titkosszolgálat beépülését a magyar államéletbe!

Mekkora kárt tud okozni egy országnak egy eltévedt egyenruhás? Az ukrán titkosszolgálatok durván beavatkoznak a magyar választásokba. Beépültek a Tiszába. Veszélyes lenne nem foglalkozni ezzel. Meg kell védenünk Magyarország biztonságát!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf csütörtök este a Facebookon tett közzé bejegyzést. 

„Mekkora kárt tud okozni egy eltévedt volt egyenruhás!

Itt van például a Ruszin-Szendi Romulusz nevű Tiszás, aki botrányról botrányra bukdácsol, az egyik legismertebb ukránbarát.

Vagy itt van például az a rendőr, aki ahelyett, hogy lefülelné a Tiszába beépülő ukrán ügynököket, politikát akar csinálni. 

Veszélyes, amit csinálnak, veszélyes a Tisza! Össze van gyógyulva az ukránokkal, a napnál világosabb. Ez a szerencsétlen rendőr meg azt se tudja, hogy mibe keveredett. Állítsuk meg az ukrán titkosszolgálat beépülését a magyar államéletbe! Állítsuk meg az Ukrajnáért küzdő ügynököket, amelyek a Tiszán keresztül akarják az ország vezetését átvenni. Erre csak a Fidesz képes! Április 12-én egy biztos választás van, a Fidesz!” – írta a honvédelmi miniszter. 


 

 

