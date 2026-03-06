Miközben a Tisza tagad, a NATO lépett: megszólalt a honvédelmi miniszter

Irán nagy számmal rendelkezik olyan ballisztikus rakétákkal amelyek képesek Európát elérni. A napokban volt is egy olyan incidens, amely során Törökország területén a NATO ballisztikus rakétát hárított el. A NATO-ban ezért azt a döntést hoztuk, hogy a legmagasabb szintre emeljük a ballisztikus rakétavédelmi rendszer készültségét. Magyarország minden olyan döntést támogat, amely növeli a biztonságot. Amíg a tiszás politikusok arról beszélnek, hogy nincs is háború, addig egy cselekvő, felelős kormány mindent megtesz a magyarok biztonságának fokozása érdekében. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – nyilatkozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere.

Honvédelmi miniszter: Ez a küldetés is sikeresen teljesítve!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán osztotta meg azt a szívszorító és egyben felemelő pillanatot megörökítő felvételt, amelyen az a megható pillanat látható, amikor felszállnak a Moszkvából Budapestre induló repülőgépre a szabadon bocsátott magyar hadifoglyok, és személyesen találkoznak azzal a magyar külügyminiszterrel, Szijjártó Péterrel, aki többek között az ő ügyük miatt is utazott Oroszországba.