Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A cseh védelmi miniszter csodálja a magyar hadsereg modernizálásának ütemét

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter legfrissebb Facebook-videójában Jaromír Zuna cseh védelmi miniszter dicsérte a két ország együttműködését:
Mi cseh részről csodáljuk a magyar hadsereg modernizálásának és a magyar nemzeti védelmi ipar kiépítésének ütemét a mi védelmi iparunkkal együttműködve. Az elmúlt 10-15 év során ez az együttműködés olyan mértékben kiszélesedett, amelyet talán 2013–2014 körül még mi sem feltételeztünk. Szerencsém volt számos olyan projekt kezdeténél jelen lenni, amelyek ma sikeresen fejlődnek, például a közös Tatra jármű, a Bren kézifegyver-család, a Skyfox repülőgépek. Nagy elégedettséggel tekintek arra, hová jutottunk el együtt ebben az együttműködésben.
Szalay-Bobrovniczky: Nem katonai, hanem diplomáciai megoldás kell a háború lezárásához
Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie; békével le kellene zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf kedden sajtótájékoztatón, miután megbeszélést folytatott Jaromír Zunával, Csehország védelmi miniszterével.