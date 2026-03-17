Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A cseh védelmi miniszter csodálja a magyar hadsereg modernizálásának ütemét

Mi cseh részről csodáljuk a magyar hadsereg modernizálásának és a magyar nemzeti védelmi ipar kiépítésének ütemét a mi védelmi iparunkkal együttműködve. Az elmúlt 10-15 év során ez az együttműködés olyan mértékben kiszélesedett, amelyet talán 2013–2014 körül még mi sem feltételeztünk. Szerencsém volt számos olyan projekt kezdeténél jelen lenni, amelyek ma sikeresen fejlődnek, például a közös Tatra jármű, a Bren kézifegyver-család, a Skyfox repülőgépek. Nagy elégedettséggel tekintek arra, hová jutottunk el együtt ebben az együttműködésben.