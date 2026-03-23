Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózik? Szégyellje magát!

Beolvasott a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusznak. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint szánalmas, hogy a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértője hazaárulózza Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, akinek a telefonos beszélgetését Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, titkosszolgálati eszközökkel lehallgatták.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusznak, a Magyar Honvédség korábbi parancsnokának, a Tisza Párt jelenlegi biztonsági szakértőjének semmi joga Szijjártó Pétert hazaárulózni, mert korábban többször is cserben hagyta a hazáját, és a pártja jelenleg is azon dolgozik, hogy Magyarország meghajoljon a külföldi érdekek előtt. 

Tata, 2026. március 19.Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a harcjárműjavító műhely átadásán a Klapka György 1. Páncélosdandár tatai laktanyájában 2026. március 19-én. A 2500 négyzetméteres műhelyben Leopard 2A7HU harckocsik és 4 PzH-2000 önjárólövegek karbantartását végezhetik el, összesen tíz járműálláson.MTI/Krizsán Csaba
Szalay-Bobrovniczky Kristóf keményen kiosztotta a hazaárulozó Ruszin-Szendi Romuluszt – Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Sírjak vagy nevessek? Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózza a magyar külügyminiszteré. Az a Ruszin-Szendi Romulusz, akinek a feje fölött 2022-ben elrepült az ukrán drón, és nem csinált semmit. Az, aki meghamisította a jelentéseket a NATO-ból, és utána az, aki a szent magyar egyenruhában a NATO-üléseken szlava ukrainizott? Ez a Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózik? Az a Ruszin-Szendi Romulusz, aki annak a Tiszának az embere, akinek a vezetője, Magyar Péter odaígérte a jövőnket, odaígérte az országunkat a brüsszeli progresszíveknek és a kijevi háborús maffiának. Hát ezek hazaárulóznak? Szégyellje magát Ruszin-Szendi Romulusz! Ezektől csak a Fidesz ment meg minket!

– magyarázza a Facebookra feltöltött videójában a honvédelmi miniszter.

Akad bőven hazaáruló a Tisza sorai között!

Felháborodva reagált a honvédelmi miniszter Márki Zay Péter botrányos kijelentésére, miszerint az a kárpátaljai magyar, aki nem hajlandó harcolni Ukrajnáért, gyáva. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az ellenzék inkább saját soraiban keressen gyáva, hazaáruló személyeket, mert akad bőven.

Szalay-Bobrovniczky: Orbán Anita Soros-küldött és ukránbarát

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza Párt nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A honvédelmi miniszter Orbán Anitáról azt írta: szerinte „Soros-küldött” és ukránbarát politikus.

 

