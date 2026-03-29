Szánthó Miklós a dallasi CPAC-nek: A globalista erők mindent bevetnek Magyarország ellen, de a szuverenista oldal győzni fog

Hangsúlyozta: ezek az erők mind ringbe szállnak Orbán Viktor ellen, aki 16 éve védi Magyarország határait, példaértékű mércét állított fel a család- és gyermekvédelem terén, és kezdettől fogva a béke oldalán áll az ukrajnai háború kérdésében.

Szánthó Miklós a CPAC dallasi eseményén a globalista erők elleni fellépésről és Magyarország sorsdöntő időszakáról beszélt Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Hozzátette: Európában Magyarország számít Donald Trump legközelebbi szövetségesének, és éppen ezért vetnek be minden eszközt a magyar kormány ellen a jogi hadviseléstől kezdve a gazdasági nyomásgyakorláson és energetikai blokádon át egészen a halálos fenyegetésekig, valamin t nyílt szabotázst és titkosszolgálati befolyásolási műveleteket. Szánthó Miklós szerint azonban a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a szuverenista erők megerősödtek, és ez a folyamat Magyarországon is folytatódni fog.

Végül úgy fogalmazott: a globalista erők azért vallanak rendre kudarcot, mert nem értik a közép-európai emberek gondolkodását. Azt, hogy az Isten, a haza és a család olyan alapok, amelyekre tartós politikai közösséget lehet építeni. „Mi hiszünk a barátságban. Ismerjük a hűséget. És a békéért dolgozunk. Ők semmiben sem hisznek, senkiben sem bíznak: ők a ‘mindenhonnan jövő’ háborúpártiak.”

Hatalmas támogatás érkezett Orbán Viktornak

Szánthó Miklós Alapjogokért Központ főigazgatója arról számolt be, hogy a CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, és politikáját világszerte követendő példának nevezte. A dokumentum szerint a közelgő magyar választások az egész transzatlanti szövetség szempontjából sorsdöntők, ezért az amerikai CPAC teljes támogatásáról biztosította a miniszterelnök újraválasztását. A szervezet úgy látja, Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége lehet az alapja annak a patrióta összefogásnak, amely megállíthatja a liberális globalizmust.